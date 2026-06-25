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Сотні звернень і нерівні умови для вступників: уряду пропонують знизити прохідний бал НМТ до 130

12:41, 25 червня 2026
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Під час 138 моніторингових візитів виявлено системні проблеми з безпекою в закладах освіти.
Сотні звернень і нерівні умови для вступників: уряду пропонують знизити прохідний бал НМТ до 130
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки із пропозицією переглянути підходи до проведення національного мультипредметного тесту (НМТ), зокрема розглянути можливість зниження прохідного бала для конкурсного відбору зі 150 до 130.

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За його словами, цьогорічні умови складання НМТ суттєво ускладнені через повітряні тривоги, тривале перебування в укриттях, технічні збої та відсутність ефективного механізму апеляції щодо некоректних завдань. Він наголосив, що такі фактори впливають на результати тестування і створюють нерівні умови для вступників.

Лубінець зазначив, що лише за червень 2026 року отримав 21 звернення щодо проблем під час складання НМТ, однак вважає, що реальна кількість випадків є значно більшою.

Серед пропозицій омбудсмана також — відновлення права на апеляцію щодо некоректних тестових завдань та оприлюднення тестів і правильних відповідей після завершення НМТ. Окремо він наголосив на необхідності врегулювання складання тесту дітьми, які перебувають у місцях несвободи, зазначивши, що вони мають гарантоване Конституцією право на освіту.

За словами Лубінця, під час НМТ фіксуються випадки тривалих перебувань учнів в укриттях під час повітряних тривог. Зокрема, в Одесі випускники провели в екзаменаційному центрі понад 13 годин. Він також навів дані щодо забезпечення укриттів: у частині регіонів вони функціонують повністю, зокрема на Сумщині та Харківщині — 100%, у Миколаївській, Чернігівській та Черкаській областях — близько 90%, у Київській — 70%, у Рівненській — 50%, тоді як в інших областях ситуація залишається проблемною.

Окремо омбудсман зазначив, що під час 138 моніторингових візитів до шкіл у 2025 році було виявлено, що більшість укриттів не відповідають вимогам безпеки, а в окремих закладах освіти їх немає взагалі.

Також він згадав випадок на Вінниччині, де випускниця через технічний збій втратила можливість скласти НМТ і була допущена до додаткової сесії після втручання його офісу.

Крім того, зафіксовано порушення права на освіту у шести дітей, які перебувають у слідчих ізоляторах, хоча загалом в Україні таких дітей 152.

Лубінець наголосив, що право на освіту не повинно залежати від технічних збоїв чи організаційних проблем, а держава має адаптувати систему тестування до умов воєнного часу.

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НМТ Дмитро Лубінець освіта

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