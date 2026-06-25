Сотні звернень і нерівні умови для вступників: уряду пропонують знизити прохідний бал НМТ до 130

Під час 138 моніторингових візитів виявлено системні проблеми з безпекою в закладах освіти.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки із пропозицією переглянути підходи до проведення національного мультипредметного тесту (НМТ), зокрема розглянути можливість зниження прохідного бала для конкурсного відбору зі 150 до 130.

За його словами, цьогорічні умови складання НМТ суттєво ускладнені через повітряні тривоги, тривале перебування в укриттях, технічні збої та відсутність ефективного механізму апеляції щодо некоректних завдань. Він наголосив, що такі фактори впливають на результати тестування і створюють нерівні умови для вступників.

Лубінець зазначив, що лише за червень 2026 року отримав 21 звернення щодо проблем під час складання НМТ, однак вважає, що реальна кількість випадків є значно більшою.

Серед пропозицій омбудсмана також — відновлення права на апеляцію щодо некоректних тестових завдань та оприлюднення тестів і правильних відповідей після завершення НМТ. Окремо він наголосив на необхідності врегулювання складання тесту дітьми, які перебувають у місцях несвободи, зазначивши, що вони мають гарантоване Конституцією право на освіту.

За словами Лубінця, під час НМТ фіксуються випадки тривалих перебувань учнів в укриттях під час повітряних тривог. Зокрема, в Одесі випускники провели в екзаменаційному центрі понад 13 годин. Він також навів дані щодо забезпечення укриттів: у частині регіонів вони функціонують повністю, зокрема на Сумщині та Харківщині — 100%, у Миколаївській, Чернігівській та Черкаській областях — близько 90%, у Київській — 70%, у Рівненській — 50%, тоді як в інших областях ситуація залишається проблемною.

Окремо омбудсман зазначив, що під час 138 моніторингових візитів до шкіл у 2025 році було виявлено, що більшість укриттів не відповідають вимогам безпеки, а в окремих закладах освіти їх немає взагалі.

Також він згадав випадок на Вінниччині, де випускниця через технічний збій втратила можливість скласти НМТ і була допущена до додаткової сесії після втручання його офісу.

Крім того, зафіксовано порушення права на освіту у шести дітей, які перебувають у слідчих ізоляторах, хоча загалом в Україні таких дітей 152.

Лубінець наголосив, що право на освіту не повинно залежати від технічних збоїв чи організаційних проблем, а держава має адаптувати систему тестування до умов воєнного часу.

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