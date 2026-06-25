Конкурс до Дніпровського апеляційного суду: двоє кандидаток підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 24 червня у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності двох кандидаток здійснювати правосуддя у Дніпровському апеляційному суді.

Давидовська Тетяна Володимирівна та Шалагінова Анастасія Володимирівна підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Дніпровському апеляційному суді.

ВККС нагадала, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Дніпровському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 20 кандидатами: 16 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 2 кандидати – не підтвердили, на 2 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

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