  1. В Україні

Студенти-юристи відвідали Дніпропетровський окружний адмінсуд у межах Днів адміністративної юстиції

16:15, 25 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Студентів ознайомили із діяльністю адміністративного суду, розповіли про особливості розгляду публічно-правових спорів, принципи адміністративного судочинства та значення адміністративної юстиції у забезпеченні ефективного захисту прав і свобод громадян.
Студенти-юристи відвідали Дніпропетровський окружний адмінсуд у межах Днів адміністративної юстиції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністративні суди відіграють важливу роль у правосудді. Вони вирішують спори та конфлікти, пов'язані з діяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, захищають права та законні інтереси громадян у сфері публічного права.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

З метою популяризації адміністративної юстиції,  підвищення рівня обізнаності суспільства про її функціонування,  захист прав і свобод громадян, щороку з 20 червня по 10 липня в Україні відзначаються Дні адміністративної юстиції.

У ці Дні суди адміністративної юрисдикції проводять різноманітні просвітницькі, тематичні заходи.

Так, студенти юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відвідали Дніпропетровський окружний адміністративний суд у межах Днів адміністративної юстиції України та дізналися про особливості роботи адміністративного судочинства на практиці.

Як повідомляється, захід відбувся у форматі Дня відкритих дверей та був організований у межах інформаційно-просвітницької діяльності науково-практичного Хабу «Верховенство права». Його метою стало ознайомлення майбутніх правників із роботою судової системи поза межами навчальних матеріалів.

Студентів ознайомили із діяльністю адміністративного суду, розповіли про особливості розгляду публічно-правових спорів, принципи адміністративного судочинства та значення адміністративної юстиції у забезпеченні ефективного захисту прав і свобод громадян.

Захід проходив у форматі відкритого діалогу: учасники ставили запитання щодо щоденної роботи суддів, професійного становлення та реалізації принципу верховенства права у судовій практиці.

Водночас найбільше зацікавлення у молоді викликала можливість бути присутніми на судових засіданнях у статусі вільних слухачів. Майбутні юристи спостерігали за розглядом адміністративних справ, знайомилися з процесуальними особливостями судового розгляду та мали нагоду на власні очі побачити, як на практиці втілюються принципи відкритості, змагальності сторін і верховенства права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адмінсудочинство адмінсуд Дніпро

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Тимчасова заборона на стягнення пенсій під час воєнного стану не працює автоматично для «універсальних» карток

Верховний Суд відмовив пенсіонеру в стягненні коштів, списаних з пенсійного рахунку приватним виконавцем.

«Пуста» декларація та картки фізосіб: міфи про спрощену систему, які коштують ФОПам грошей

Розбираємо основні причини штрафів, норми законодавста, судову практику та поради як уникнути проблем із податковою.

Військова служба — не поважна причина: ВС підтвердив відмову у поверненні іпотечної квартири через пропуск позовної давності

Верховний Суд відмовив у поверненні іпотечної квартири, проданої на торгах, через пропуск позовної давності та не визнав військову службу поважною причиною.

Пропущений строк на спадщину під час війни доведеться обґрунтовувати в суді – Верховний Суд

Війна більше не виправдання: Верховний Суд посилив підхід до строків прийняття спадщини.

Правило 60 днів: чи можуть ВПО скасувати статус через відсутність за місцем проживання

Коли можуть скасувати довідку переселенця, чи загрожує ризик через відсутність понад 60 днів та як захистити свої права в суді.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]