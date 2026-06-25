Студенти-юристи відвідали Дніпропетровський окружний адмінсуд у межах Днів адміністративної юстиції

Студентів ознайомили із діяльністю адміністративного суду, розповіли про особливості розгляду публічно-правових спорів, принципи адміністративного судочинства та значення адміністративної юстиції у забезпеченні ефективного захисту прав і свобод громадян.

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Адміністративні суди відіграють важливу роль у правосудді. Вони вирішують спори та конфлікти, пов'язані з діяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, захищають права та законні інтереси громадян у сфері публічного права.

З метою популяризації адміністративної юстиції, підвищення рівня обізнаності суспільства про її функціонування, захист прав і свобод громадян, щороку з 20 червня по 10 липня в Україні відзначаються Дні адміністративної юстиції.

У ці Дні суди адміністративної юрисдикції проводять різноманітні просвітницькі, тематичні заходи.

Так, студенти юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відвідали Дніпропетровський окружний адміністративний суд у межах Днів адміністративної юстиції України та дізналися про особливості роботи адміністративного судочинства на практиці.

Як повідомляється, захід відбувся у форматі Дня відкритих дверей та був організований у межах інформаційно-просвітницької діяльності науково-практичного Хабу «Верховенство права». Його метою стало ознайомлення майбутніх правників із роботою судової системи поза межами навчальних матеріалів.

Студентів ознайомили із діяльністю адміністративного суду, розповіли про особливості розгляду публічно-правових спорів, принципи адміністративного судочинства та значення адміністративної юстиції у забезпеченні ефективного захисту прав і свобод громадян.

Захід проходив у форматі відкритого діалогу: учасники ставили запитання щодо щоденної роботи суддів, професійного становлення та реалізації принципу верховенства права у судовій практиці.

Водночас найбільше зацікавлення у молоді викликала можливість бути присутніми на судових засіданнях у статусі вільних слухачів. Майбутні юристи спостерігали за розглядом адміністративних справ, знайомилися з процесуальними особливостями судового розгляду та мали нагоду на власні очі побачити, як на практиці втілюються принципи відкритості, змагальності сторін і верховенства права.

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