Viber інтегрував ChatGPT для українців: нові можливості ШІ в месенджері
У месенджері Viber для українських користувачів з’явилася інтеграція з ChatGPT. Про це повідомила комунікаційна команда Rakuten Viber у межах партнерства з компанією OpenAI.
Нові можливості поступово стають доступними на пристроях з iOS та Android, а згодом їх планують запустити і в десктопній версії месенджера.
У Viber штучний інтелект буде доступний в окремому чаті. Для початку роботи не обов’язково мати акаунт ChatGPT, однак користувачі можуть увійти в існуючий або створити новий профіль, щоб отримати більші ліміти на кількість запитів.
Також ChatGPT можна буде згадувати у звичайних особистих або групових чатах, після чого користувачі отримуватимуть відповіді безпосередньо в розмові. Відповіді ШІ візуально відрізнятимуться від інших повідомлень. При цьому чатбот матиме доступ лише до конкретного запиту, тоді як решта переписки залишається захищеною наскрізним шифруванням.
Серед нових функцій також:
- інструмент на базі ChatGPT Images для редагування зображень у чатах, зміни стилю, додавання елементів або створення тематичних варіацій. Для активації потрібно натиснути кнопку «Редагувати з ChatGPT»;
- автоматичний стислий виклад статей, блогів і документів, якими діляться користувачі в чатах. Функція запускається через спеціальну кнопку під посиланням і за замовчуванням активована в групових чатах;
- підсумок переписки в чаті, який бачить лише користувач, що його запитує;
- покращення текстових повідомлень перед відправленням, зокрема зміна формулювання або тону. Функція доступна в чатах, спільнотах і каналах, окрім коментарів, при цьому інші учасники не бачитимуть використання інструмента;
- переклад повідомлень перед відправленням, який активується через значок редагування у чаті.
Нові функції доступні в актуальній версії застосунку. Для роботи з редагуванням зображень потрібен вхід у ChatGPT або створення безплатного акаунта через Viber, тоді як інші інструменти працюють без реєстрації.
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