25 червня Україні перерахують перший транш у 3,2 млрд євро з 90-мільярдного кредиту — фон дер Ляєн

Європейський Союз згодом виділить Україні 6 мільярдів євро для виробництва дронів.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 25 червня Європейський союз перерахує Україні перший транш у 3,2 мільярда євро з 90-мільярдної позики, обіцяної європейським блоком. Про це вона сказала під час виступу на відкритті конференції з відновлення України у Гданську.

«Сьогодні ми перераховуємо перший транш за цим кредитом, 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. А найближчими днями ми почнемо виплачувати перші кошти з 6 мільярдів євро, призначених для виробництва дронів. Це — солідарність у дії», – сказала вона.

Очільниця ЄК зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році держави-члени ЄС сукупно надали Україні 200 мільярдів євро у вигляді економічної, фінансової та військової підтримки.

«Це свідчить про те, що підтримка Європи для України є незмінною. Водночас ми продовжуємо закликати всіх наших партнерів надалі надавати підтримку, адже сильна та незалежна Україна відповідає інтересам усіх нас. Наша мета полягає не лише в тому, щоб допомогти Україні вистояти, а й у тому, щоб допомогти їй розвиватися та процвітати як вільній і європейській країні», — додала Урсула фон дер Ляєн.

Раніше Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС щодо залучення до 90 млрд євро допомоги Україні.

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