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25 июня Украине перечислят первый транш в размере 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита — фон дер Ляйен

12:17, 25 июня 2026
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Европейский Союз впоследствии выделит Украине 6 миллиардов евро на производство дронов.
25 июня Украине перечислят первый транш в размере 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита — фон дер Ляйен
Фото из открытых источников
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 25 июня Европейский союз перечислит Украине первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из 90-миллиардного кредита, обещанного европейским блоком. Об этом она заявила во время выступления на открытии конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

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«Сегодня мы перечисляем первый транш по этому кредиту — 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. А в ближайшие дни мы начнем выплачивать первые средства из 6 миллиардов евро, предназначенных для производства дронов. Это — солидарность в действии», — сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году государства — члены ЕС в совокупности предоставили Украине 200 миллиардов евро в виде экономической, финансовой и военной поддержки.

«Это свидетельствует о том, что поддержка Европы для Украины остается неизменной. В то же время мы продолжаем призывать всех наших партнеров и в дальнейшем оказывать поддержку, ведь сильная и независимая Украина отвечает интересам всех нас. Наша цель заключается не только в том, чтобы помочь Украине выстоять, но и в том, чтобы помочь ей развиваться и процветать как свободной и европейской стране», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о привлечении до 90 млрд евро помощи Украине.

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ЕС кредит Украина

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