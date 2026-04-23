ЕС разблокировал 90 млрд евро для Украины: что стоит за решением и как оно меняет финансовую поддержку

ЕС одобрил 90 млрд евро поддержки Украине на 2026–2027 годы с поэтапным финансированием.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», Европейский Союз согласовал многолетний пакет финансовой поддержки для Украины в объёме 90 млрд евро на два года. Решение предусматривает поэтапное финансирование с возможностью получения первых траншей в мае–июне.

Пакет являлся частью переговоров по пересмотру многолетнего бюджета ЕС и длительное время оставался заблокированным из-за разногласий между государствами-членами.

Ключевой проблемой была позиция Венгрии, которая увязывала поддержку Украины со своими энергетическими и политическими требованиями. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывался разблокировать пакет помощи Украине на 90 млрд евро, требуя возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Среди основных причин задержки:

политические разногласия внутри ЕС относительно объёмов помощи Украине;

позиция Венгрии, использовавшей механизм вето в переговорах;

дискуссии о источниках финансирования и распределении нагрузки между странами ЕС;

требования усилить контроль за использованием средств.

Что изменилось и позволило принять решение

В конце апреля стало известно, что после почти трёхмесячной паузы возобновил работу нефтепровод «Дружба». Через него, несмотря на полномасштабную войну, российская нефть продолжала поступать в Венгрию и Словакию до российского удара 27 января 2026 года.

В связи с этим послы стран ЕС согласовали выделение Украине 90 млрд евро льготного кредита.

Что предусматривает пакет

Пакет в объёме 90 млрд евро предусматривает финансирование по трём ключевым направлениям:

поддержка оборонного сектора, включая закупку вооружений;

финансирование энергетической системы и восстановление критической инфраструктуры;

покрытие части бюджетных расходов Украины, в частности социальных.

По предварительным договорённостям, первые транши ожидаются в течение ближайших двух месяцев. Дальнейшее финансирование будет осуществляться поэтапно в зависимости от выполнения условий.

Финансирование обеспечит Украине доступ к оборонной продукции, произведённой в Украине, странах ЕС, Европейской экономической зоны и ЕАСТ, а также в ряде третьих стран.

При этом третьи страны должны либо иметь соответствующее двустороннее соглашение с ЕС в рамках регламента SAFE — финансового инструмента для поддержки оборонных инвестиций государств-членов, либо соответствовать установленным условиям и обязательствам.

В частности, решением Совета ЕС от 23 апреля предусмотрено выделение Украине 45 млрд евро для реализации Стратегии финансирования в 2026 году. Средства распределяются следующим образом: 8,35 млрд евро — в рамках макрофинансовой помощи, 8,35 млрд евро — через механизм Ukraine Facility и 28,3 млрд евро — на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины.

Ukraine Facility — это основная долгосрочная программа финансовой поддержки Европейского Союза для Украины, рассчитанная на 2024–2027 годы. Она предусматривает финансовую помощь в форме кредитов и грантов и создана как единый структурированный механизм финансирования, заменивший предыдущую фрагментированную систему макрофинансовой поддержки.

Средства в рамках Ukraine Facility предоставляются поэтапно в виде траншей и привязаны к выполнению определённых условий, в частности реформ в сфере государственного управления, антикоррупционной политики, экономического регулирования и приближения законодательства к стандартам ЕС.

В феврале Совет ЕС принял регламент о создании кредита для поддержки Украины, а также регламент, позволяющий направлять средства через Механизм поддержки Украины (Ukraine Facility) — специальный инструмент ЕС для обеспечения стабильного и предсказуемого финансирования Украины.

В рамках Ukraine Facility Украина обязана выполнять согласованный план реформ, который включает принятие определённых законодательных актов и других регуляторных изменений.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла ключевые евроинтеграционные решения.

Во втором чтении и в целом был принят законопроект №14005, который предусматривает цифровизацию процедур исполнения судебных решений и модернизацию исполнительного производства. Он является одним из индикаторов в рамках программы Ukraine Facility, поскольку касается реформы судебной системы и повышения эффективности исполнения решений.

Также парламент окончательно поддержал законопроект №12087-д, предусматривающий интеграцию рынка электроэнергии Украины с рынком Европейского Союза. Кроме того, был принят закон о так называемом «промышленном безвизе» с ЕС, направленный на гармонизацию технических регламентов и стандартов промышленной продукции с европейскими нормами.

Кроме этого, Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект №14412, который определяет основы разграничения и распределения полномочий между различными уровнями государственного управления. Он касается реформы системы публичного управления и её приближения к моделям, действующим в странах ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.