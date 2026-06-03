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Налог на банки принес бюджету 30 млрд грн — втрое больше, чем ожидалось от НДС для ФЛП

17:10, 3 июня 2026
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Повышенное налогообложение банков принесло бюджету втрое больше средств, чем планировалось получить от НДС для ФЛП.
Налог на банки принес бюджету 30 млрд грн — втрое больше, чем ожидалось от НДС для ФЛП
Фото: НБУ
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Пролонгация ставки в 50% на доходы банков обеспечила государственному бюджету около 30 млрд грн дополнительных поступлений, что втрое превышает ожидаемый эффект от введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей с порогом в 4 млн грн оборота.

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Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По оценкам, от введения НДС для ФЛП правительство рассчитывало получить около 10 млрд грн дополнительных поступлений в государственный бюджет. В то же время продление действия повышенной ставки налогообложения доходов банков на уровне 50% принесло бюджету около 30 млрд грн.

В парламентском комитете отмечают, что такой результат свидетельствует о большей эффективности подхода, при котором дополнительная налоговая нагрузка возлагается на субъектов с более высокими доходами.

За первый квартал этого года банки получили 26 млрд грн чистой прибыли. В прошлом году за первый квартал было 40 млрд грн. То есть наблюдается определенное уменьшение общей суммы прибыли, но, по моему мнению, оно не критическое и не такое, которое требует перекладывания нагрузки на клиентов. К тому же, по данным НБУ, в этом году прибыль банков до налогообложения выросла на 6,4%.

Также подчеркивается, что более 65% прибыли банковской системы формируют государственные банки. В связи с этим дополнительные налоговые поступления от банковского сектора рассматриваются как один из механизмов финансирования расходов на нужды обороны.

В комитете отмечают, что в настоящее время не фиксируется признаков кризиса в банковском секторе, связанного с увеличением налоговой нагрузки.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 15262 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий».

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