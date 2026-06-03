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В Сумской области задержали военнослужащего, который, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и насмерть сбил мотоциклиста

17:28, 3 июня 2026
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В результате столкновения с мотоциклом погиб 17-летний парень.
В Сумской области задержали военнослужащего, который, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и насмерть сбил мотоциклиста
Фото: ГБР
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Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие вблизи села Терны Роменского района Сумской области.

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По информации ГБР, вечером 1 июня 2026 года военный, управляя легковым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом.

В результате аварии 17-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов он скончался в больнице.

Следствие установило, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, если это повлекло смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: ГБР

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