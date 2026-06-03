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На Сумщині затримали військового, який, будучи напідпитку, виїхав на зустрічну смугу і на смерть збив мотоцикліста

17:28, 3 червня 2026
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Внаслідок зіткнення з мотоциклом загинув 17-річний хлопець.
На Сумщині затримали військового, який, будучи напідпитку, виїхав на зустрічну смугу і на смерть збив мотоцикліста
Фото: ДБР
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Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Терни Роменського району Сумської області.

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За інформацією ДБР, увечері 1 червня 2026 року військовий, керуючи легковим автомобілем, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мотоциклом.

Унаслідок аварії 17-річний мотоцикліст отримав тяжкі травми. Попри надану медичну допомогу, через кілька годин він помер у лікарні.

Слідство встановило, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо це спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: ДБР

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ДТП військові Суми ДБР

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