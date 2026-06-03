В Індії судять чоловіка, який опублікував фото собаки на державному прапорі

Чоловіка обвинувачують у поширенні провокаційного контенту в соціальних мережах.

Фото: techtoday.in.ua

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Високий суд Аллахабада в Індії відпустив під заставу чоловіка, якого обвинувачують у розміщенні у Facebook зображення індійського національного прапора із собакою, що сидить на ньому. Суд також зазначив, що «утримання під вартою до судового розгляду не може бути безстроковим», пише Times of India.

За даними індійських ЗМІ, йдеться про Васіка Тьягі, якого обвинувачують у публікації зображення, що, на думку слідства, ображало державний прапор Індії. Також правоохоронці закидали йому розміщення у Facebook контенту, який нібито містив пропакистанські висловлювання.

Суддя Раджив Лочан Шукла, розглядаючи повторне клопотання про заставу, врахував положення статті 21 Конституції Індії, яка гарантує право на життя та особисту свободу, а також той факт, що обвинувачений перебував під вартою близько 11 місяців до початку розгляду справи по суті.

Суд дійшов висновку, що подальше тривале тримання під вартою до винесення вироку може суперечити принципам справедливого судочинства, тому ухвалив рішення про звільнення чоловіка під заставу. Водночас кримінальне провадження щодо нього продовжується.

Як зазначають місцеві медіа, раніше цей самий обвинувачений уже отримував відмову у наданні застави. Тоді суд вказував на серйозність звинувачень, пов’язаних із наругою над національним прапором та поширенням провокаційного контенту в соціальних мережах.

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