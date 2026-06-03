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В Индии судят мужчину, который опубликовал фото собаки на государственном флаге

17:46, 3 июня 2026
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Мужчину обвиняют в распространении провокационного контента в социальных сетях.
В Индии судят мужчину, который опубликовал фото собаки на государственном флаге
Фото: techtoday.in.ua
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Высокий суд Аллахабада в Индии отпустил под залог мужчину, которого обвиняют в размещении в Facebook изображения индийского национального флага с сидящей на нем собакой. Суд также отметил, что «содержание под стражей до судебного разбирательства не может быть бессрочным», пишет Times of India.

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По данным индийских СМИ, речь идет о Васике Тьяги, которого обвиняют в публикации изображения, которое, по мнению следствия, оскорбляло государственный флаг Индии. Также правоохранители вменяют ему размещение в Facebook контента, который якобы содержал пропакистанские высказывания.

Судья Раджив Лочан Шукла, рассматривая повторное ходатайство о залоге, учел положения статьи 21 Конституции Индии, которая гарантирует право на жизнь и личную свободу, а также тот факт, что обвиняемый находился под стражей около 11 месяцев до начала рассмотрения дела по существу.

Суд пришел к выводу, что дальнейшее длительное содержание под стражей до вынесения приговора может противоречить принципам справедливого судопроизводства, поэтому принял решение об освобождении мужчины под залог. При этом уголовное производство в отношении него продолжается.

Как отмечают местные СМИ, ранее этот же обвиняемый уже получал отказ в предоставлении залога. Тогда суд указывал на серьезность обвинений, связанных с надругательством над национальным флагом и распространением провокационного контента в социальных сетях.

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суд Индия

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