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В метро объяснили, почему не устанавливают дополнительные скамейки на станциях в Киеве

16:53, 3 июня 2026
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Во время воздушных тревог пассажиры могут воспользоваться переносными сиденьями.
В метро объяснили, почему не устанавливают дополнительные скамейки на станциях в Киеве
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КП «Киевский метрополитен» заявило, что установка дополнительных скамеек для сидения на платформах станций невозможна из-за требований пожарной безопасности и эвакуации пассажиров.

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Как отмечает издание «Хмарочос», еще в 2022 году киевляне поддержали петицию с требованием увеличить количество мест для сидения на станциях. Однако реализовать такое предложение невозможно.

В КП «Киевский метрополитен» пояснили, что имеющиеся сейчас на станциях скамейки проектировались в соответствии с требованиями ГСН таким образом, чтобы не препятствовать движению пассажиров в случае эвакуации. Установка дополнительных скамеек уменьшит пространство средних залов и платформ.

В то же время в метро напомнили, что во время воздушных тревог пассажиры могут воспользоваться переносными сиденьями, которые для укрытия жителей города передали волонтеры. Получить их можно у дежурных по станциям.

Также в Киеве зарегистрировали петицию, которая требует ограничить использование крупных вещей для сна в метро из-за нехватки места для других людей.

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Киев метро

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