В метро объяснили, почему не устанавливают дополнительные скамейки на станциях в Киеве
КП «Киевский метрополитен» заявило, что установка дополнительных скамеек для сидения на платформах станций невозможна из-за требований пожарной безопасности и эвакуации пассажиров.
Как отмечает издание «Хмарочос», еще в 2022 году киевляне поддержали петицию с требованием увеличить количество мест для сидения на станциях. Однако реализовать такое предложение невозможно.
В КП «Киевский метрополитен» пояснили, что имеющиеся сейчас на станциях скамейки проектировались в соответствии с требованиями ГСН таким образом, чтобы не препятствовать движению пассажиров в случае эвакуации. Установка дополнительных скамеек уменьшит пространство средних залов и платформ.
В то же время в метро напомнили, что во время воздушных тревог пассажиры могут воспользоваться переносными сиденьями, которые для укрытия жителей города передали волонтеры. Получить их можно у дежурных по станциям.
Также в Киеве зарегистрировали петицию, которая требует ограничить использование крупных вещей для сна в метро из-за нехватки места для других людей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.