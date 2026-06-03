Как обжаловать действия госрегистратора – в Минюсте разъяснили порядок подачи жалоб
Рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации является одним из ключевых механизмов защиты прав граждан и юридических лиц. Об этом напоминают в Одесском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины и отмечают, что для рассмотрения обращения по существу оно должно соответствовать требованиям законодательства.
В Министерство юстиции Украины и его территориальные органы могут подаваться жалобы на решения, действия или бездействие государственных регистраторов, субъектов государственной регистрации, а также на действия или бездействие территориальных органов Минюста.
Жалоба может быть подана в письменной или электронной форме. В случае подачи в электронном виде документ обязательно должен быть подписан квалифицированной электронной подписью или оформлен с использованием средств электронной идентификации с высоким уровнем доверия.
В обращении необходимо указать:
- фамилию, имя и отчество или наименование заявителя;
- место жительства или местонахождение;
- номер телефона и/или электронный адрес;
- реквизиты обжалуемого решения, действий или бездействия;
- обстоятельства, которыми обосновывается нарушение прав;
- требования заявителя;
- дату составления и подпись.
К жалобе могут прилагаться документы или их копии, подтверждающие изложенные обстоятельства. Если обращение подает представитель, прилагаются документы, подтверждающие его полномочия.
Отдельно обращается внимание на сроки обжалования. Если с момента принятия решения или совершения действия прошло более двух месяцев, в жалобе следует указать дату, когда лицо узнало о нарушении своих прав.
В Минюсте подчеркивают, что жалобы, оформленные с нарушением требований законодательства, возвращаются заявителям не позднее чем через 15 дней со дня их поступления. В то же время это не лишает права подать обращение повторно после устранения недостатков.
Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Одесского межрегионального управления Министерства юстиции Украины осуществляет коллегиальное рассмотрение таких обращений в пределах определенных законом полномочий.
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