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Как обжаловать действия госрегистратора – в Минюсте разъяснили порядок подачи жалоб

16:35, 3 июня 2026
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Жалобы на действия или решения государственных регистраторов рассматриваются только при условии соблюдения установленных законодательством требований к их оформлению.
Как обжаловать действия госрегистратора – в Минюсте разъяснили порядок подачи жалоб
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Рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации является одним из ключевых механизмов защиты прав граждан и юридических лиц. Об этом напоминают в Одесском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины и отмечают, что для рассмотрения обращения по существу оно должно соответствовать требованиям законодательства.

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В Министерство юстиции Украины и его территориальные органы могут подаваться жалобы на решения, действия или бездействие государственных регистраторов, субъектов государственной регистрации, а также на действия или бездействие территориальных органов Минюста.

Жалоба может быть подана в письменной или электронной форме. В случае подачи в электронном виде документ обязательно должен быть подписан квалифицированной электронной подписью или оформлен с использованием средств электронной идентификации с высоким уровнем доверия.

В обращении необходимо указать:

  • фамилию, имя и отчество или наименование заявителя;
  • место жительства или местонахождение;
  • номер телефона и/или электронный адрес;
  • реквизиты обжалуемого решения, действий или бездействия;
  • обстоятельства, которыми обосновывается нарушение прав;
  • требования заявителя;
  • дату составления и подпись.

К жалобе могут прилагаться документы или их копии, подтверждающие изложенные обстоятельства. Если обращение подает представитель, прилагаются документы, подтверждающие его полномочия.

Отдельно обращается внимание на сроки обжалования. Если с момента принятия решения или совершения действия прошло более двух месяцев, в жалобе следует указать дату, когда лицо узнало о нарушении своих прав.

В Минюсте подчеркивают, что жалобы, оформленные с нарушением требований законодательства, возвращаются заявителям не позднее чем через 15 дней со дня их поступления. В то же время это не лишает права подать обращение повторно после устранения недостатков.

Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Одесского межрегионального управления Министерства юстиции Украины осуществляет коллегиальное рассмотрение таких обращений в пределах определенных законом полномочий.

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жалобы Министерство юстиции Украины

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