  1. В Україні

Як оскаржити дії держреєстратора – у Мін’юсті пояснили порядок подання скарг

16:35, 3 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Скарги на дії або рішення державних реєстраторів розглядаються лише за умови дотримання встановлених законодавством вимог до їх оформлення.
Як оскаржити дії держреєстратора – у Мін’юсті пояснили порядок подання скарг
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації є одним із ключових механізмів захисту прав громадян та юридичних осіб. Про це нагадують в Одеському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України та зазначають, що для розгляду звернення по суті воно має відповідати вимогам законодавства.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

До Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть подаватися скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, а також на дії чи бездіяльність територіальних органів Мін’юсту.

Скарга може бути подана у письмовій або електронній формі. У разі подання в електронному вигляді документ обов’язково має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або оформлений із використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

У зверненні необхідно зазначити:

  • прізвище, ім’я та по батькові або найменування скаржника;
  • місце проживання або місцезнаходження;
  • номер телефону та/або електронну адресу;
  • реквізити рішення, дій чи бездіяльності, що оскаржуються;
  • обставини, якими обґрунтовується порушення прав;
  • вимоги скаржника;
  • дату складання та підпис.

До скарги можуть додаватися документи або їх копії, що підтверджують викладені обставини. Якщо звернення подає представник, додаються документи, які підтверджують його повноваження.

Окремо наголошується на строках оскарження. Якщо з моменту прийняття рішення або вчинення дії минуло понад два місяці, у скарзі слід зазначити дату, коли особа дізналася про порушення своїх прав.

У Мін’юсті підкреслюють, що скарги, оформлені з порушенням вимог законодавства, повертаються заявникам не пізніше ніж через 15 днів із дня їх надходження. Водночас це не позбавляє права подати звернення повторно після усунення недоліків.

Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України здійснює колегіальний розгляд таких звернень у межах визначених законом повноважень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

скарги Міністерство юстиції України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд: Мобілізація батька не може відкласти право дитини на аліменти

Верховний Суд наголосив, що у справах про аліменти суди мають враховувати право дитини на своєчасне утримання, а не лише факт військової служби відповідача.

Власників Starlink зобовʼязали повідомляти про передачу термінала: на повідомлення державі дали 10 днів

Серед головних змін — нові права для бізнесу, спрощена реєстрація обладнання та поява в Дії сервісу для контролю зареєстрованих терміналів

Перед затриманням журналіста влада має зважати на свободу преси та інтереси громадського порядку – ЄСПЛ

ЄСПЛ дійшов висновку, що затримання журналістки не відповідало нагальній суспільній потребі та не могло вважатися необхідним у демократичному суспільстві.

Кому належать технічні поверхи, колясочні та вестибюлі у багатоповерхівках: позиція ВС

Сам факт розміщення в приміщенні котельні ще не означає, що воно є спільним майном співвласників будинку.

Бронювання працівників: як підприємству розрахувати квоту і не втратити статус критичного

Помилка у розрахунку загальної кількості військовозобов’язаних може коштувати підприємству статусу критичності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]