Як оскаржити дії держреєстратора – у Мін’юсті пояснили порядок подання скарг

Скарги на дії або рішення державних реєстраторів розглядаються лише за умови дотримання встановлених законодавством вимог до їх оформлення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації є одним із ключових механізмів захисту прав громадян та юридичних осіб. Про це нагадують в Одеському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України та зазначають, що для розгляду звернення по суті воно має відповідати вимогам законодавства.

До Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть подаватися скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, а також на дії чи бездіяльність територіальних органів Мін’юсту.

Скарга може бути подана у письмовій або електронній формі. У разі подання в електронному вигляді документ обов’язково має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або оформлений із використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

У зверненні необхідно зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові або найменування скаржника;

місце проживання або місцезнаходження;

номер телефону та/або електронну адресу;

реквізити рішення, дій чи бездіяльності, що оскаржуються;

обставини, якими обґрунтовується порушення прав;

вимоги скаржника;

дату складання та підпис.

До скарги можуть додаватися документи або їх копії, що підтверджують викладені обставини. Якщо звернення подає представник, додаються документи, які підтверджують його повноваження.

Окремо наголошується на строках оскарження. Якщо з моменту прийняття рішення або вчинення дії минуло понад два місяці, у скарзі слід зазначити дату, коли особа дізналася про порушення своїх прав.

У Мін’юсті підкреслюють, що скарги, оформлені з порушенням вимог законодавства, повертаються заявникам не пізніше ніж через 15 днів із дня їх надходження. Водночас це не позбавляє права подати звернення повторно після усунення недоліків.

Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України здійснює колегіальний розгляд таких звернень у межах визначених законом повноважень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.