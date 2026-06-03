Диплом не має значення – в Україні розширили систему кваліфікаційних центрів

В Україні за три місяці відкрили ще 27 кваліфікаційних центрів – понад тисяча українців отримали нові професійні кваліфікації.

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За останні три місяці в Україні відкрито ще 27 кваліфікаційних центрів, а 1110 громадян отримали нові професійні кваліфікації, підтвердили свої компетентності або здобули можливість працювати за новою професією. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Станом на початок літа в країні офіційно функціонує 229 кваліфікаційних центрів. У Комітеті зазначають, що попит на перекваліфікацію та підтвердження професійних навичок продовжує зростати.

За даними, на початок червня в Україні видано 12 369 сертифікатів про присвоєння професійних кваліфікацій. У кваліфікаційних центрах здійснюється оцінювання результатів навчання та підтвердження професійних компетентностей за 608 професійними кваліфікаціями.

Також повідомляється, що раніше Кіровоградщина була єдиним регіоном без такого інструменту, однак нині кваліфікаційний центр уже запрацював у Кропивницькому.

Окремо зазначається, що мережа продовжує розширюватися і в прифронтових регіонах. Нові центри відкривають у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Наразі скористатися послугами кваліфікаційних центрів можна в усіх регіонах України.

«Сучасний ринок праці дедалі менше запитує, де саме людина навчалася, і дедалі більше – що вона вміє робити. Саме тому кваліфікаційні центри стають містком між реальними навичками людини та їх офіційним визнанням. Для держави це питання конкурентоспроможності економіки, а для українців у будь-якому віці – додаткові можливості для професійного розвитку та самореалізації. Такої важливої в непростий час», – зазначив Бабак.

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