  1. В Україні

Диплом не має значення – в Україні розширили систему кваліфікаційних центрів

16:17, 3 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні за три місяці відкрили ще 27 кваліфікаційних центрів – понад тисяча українців отримали нові професійні кваліфікації.
Диплом не має значення – в Україні розширили систему кваліфікаційних центрів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За останні три місяці в Україні відкрито ще 27 кваліфікаційних центрів, а 1110 громадян отримали нові професійні кваліфікації, підтвердили свої компетентності або здобули можливість працювати за новою професією. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Станом на початок літа в країні офіційно функціонує 229 кваліфікаційних центрів. У Комітеті зазначають, що попит на перекваліфікацію та підтвердження професійних навичок продовжує зростати.

За даними, на початок червня в Україні видано 12 369 сертифікатів про присвоєння професійних кваліфікацій. У кваліфікаційних центрах здійснюється оцінювання результатів навчання та підтвердження професійних компетентностей за 608 професійними кваліфікаціями.

Також повідомляється, що раніше Кіровоградщина була єдиним регіоном без такого інструменту, однак нині кваліфікаційний центр уже запрацював у Кропивницькому.

Окремо зазначається, що мережа продовжує розширюватися і в прифронтових регіонах. Нові центри відкривають у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Наразі скористатися послугами кваліфікаційних центрів можна в усіх регіонах України.

«Сучасний ринок праці дедалі менше запитує, де саме людина навчалася, і дедалі більше – що вона вміє робити. Саме тому кваліфікаційні центри стають містком між реальними навичками людини та їх офіційним визнанням. Для держави це питання конкурентоспроможності економіки, а для українців у будь-якому віці – додаткові можливості для професійного розвитку та самореалізації. Такої важливої в непростий час», – зазначив Бабак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

освіта

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Власників Starlink зобовʼязали повідомляти про передачу термінала: на повідомлення державі дали 10 днів

Серед головних змін — нові права для бізнесу, спрощена реєстрація обладнання та поява в Дії сервісу для контролю зареєстрованих терміналів

Перед затриманням журналіста влада має зважати на свободу преси та інтереси громадського порядку – ЄСПЛ

ЄСПЛ дійшов висновку, що затримання журналістки не відповідало нагальній суспільній потребі та не могло вважатися необхідним у демократичному суспільстві.

Кому належать технічні поверхи, колясочні та вестибюлі у багатоповерхівках: позиція ВС

Сам факт розміщення в приміщенні котельні ще не означає, що воно є спільним майном співвласників будинку.

Бронювання працівників: як підприємству розрахувати квоту і не втратити статус критичного

Помилка у розрахунку загальної кількості військовозобов’язаних може коштувати підприємству статусу критичності.

Великі дані в кримінальних розслідуваннях: ЄСПЛ про доступ до доказів у цифрову епоху

Коли докази у справі вимірюються не сторінками, а терабайтами даних, практика ЄСПЛ формує нові стандарти: від реального доступу до цифрових матеріалів до заборони «автоматичного» визнання доказів достатніми.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]