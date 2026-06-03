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Верховний суд Нідерландів відхилив апеляцію Heineken у справі про порушення конкуренції

21:42, 3 червня 2026
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Нідерландський пивоварний гігант Heineken зазнав поразки у Верховному суді Нідерландів у справі, пов’язаній із антиконкурентною поведінкою його грецької дочірньої компанії.
Верховний суд Нідерландів відхилив апеляцію Heineken у справі про порушення конкуренції
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Верховний суд Нідерландів відхилив апеляцію компанії Heineken у справі про порушення конкурентного законодавства, поданій македонсько-фракійською пивоварнею Macedonian Thrace Brewery (MTB), пише Globaldata.

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У березні стало відомо, що нідерландський виробник пива та його грецька дочірня компанія Athenian Brewery можуть бути зобов’язані відшкодувати збитки на суму понад 83 млн євро.

Позов про відшкодування збитків ґрунтується на рішенні грецького антимонопольного регулятора, опублікованому у 2015 році. Регулятор встановив, що Athenian Brewery займала домінуюче становище на ринку та протягом 16 років використовувала його для обмеження діяльності конкурентів, зокрема MTB.

Як повідомила MTB 2 червня, Heineken та її грецька дочірня компанія «неодноразово оскаржували юрисдикцію нідерландських судів» та наполягали, що ці позовні вимоги не повинні розглядатися в Нідерландах.

У заяві MTB, оприлюдненій у березні, зазначалося, що Окружний суд Амстердама ще у лютому виніс проміжне рішення щодо методики розрахунку збитків у цивільному позові проти Heineken та Athenian Brewery.

Athenian Brewery намагалася оскаржити рішення грецького антимонопольного органу в судах Греції, однак програла апеляції на всіх стадіях судового розгляду.

У межах цивільної справи в Нідерландах суд Амстердама вже постановив, що зобов’язаний враховувати рішення грецького регулятора про порушення конкурентного законодавства.

Пивоварня MTB, яка виробляє грецьке пиво Vergina, повідомила, що суд визнав Heineken та Athenian Brewery «солідарно відповідальними» за завдані збитки.

У своєму проміжному рішенні суд Амстердама погодився з економічною моделлю розрахунку збитків, підготовленою для MTB консалтинговою компанією Oxera.

Згідно з попередньою оцінкою суду, базові збитки MTB становлять щонайменше 43 млн євро. У компанії зазначили, що з урахуванням передбачених законом відсотків загальна сума перевищить 83 млн євро. Крім того, можливе додаткове відшкодування витрат на експертів, якщо пивоварня зможе належним чином їх обґрунтувати.

Обидві сторони мали подати додаткові документи до 18 березня.

У заяві, оприлюдненій цього тижня, MTB зазначила: «Рішення підтвердило, що нідерландські суди обґрунтовано прийняли до розгляду позови проти грецької дочірньої компанії Heineken, пов’язані з її антиконкурентною поведінкою в Греції, що повністю відповідає позиції MTB від самого початку».

Компанія також наголосила, що рішення Верховного суду Нідерландів відкриває шлях для винесення Окружним судом Амстердама остаточного рішення щодо розміру збитків, яке очікується протягом найближчих кількох місяців.

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суд Нідерланди

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