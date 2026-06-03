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Верховный суд Нидерландов отклонил апелляцию Heineken по делу о нарушении конкуренции

21:42, 3 июня 2026
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Нидерландский пивоваренный гигант Heineken потерпел поражение в Верховном суде Нидерландов по делу, связанному с антиконкурентным поведением его греческой дочерней компании.
Верховный суд Нидерландов отклонил апелляцию Heineken по делу о нарушении конкуренции
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Верховный суд Нидерландов отклонил апелляцию компании Heineken по делу о нарушении конкурентного законодательства, поданному македонско-фракийской пивоварней Macedonian Thrace Brewery (MTB), пишет GlobalData.

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В марте стало известно, что нидерландский производитель пива и его греческая дочерняя компания Athenian Brewery могут быть обязаны возместить убытки на сумму более 83 млн евро.

Иск о возмещении ущерба основан на решении греческого антимонопольного регулятора, опубликованном в 2015 году. Регулятор установил, что Athenian Brewery занимала доминирующее положение на рынке и в течение 16 лет использовала его для ограничения деятельности конкурентов, в частности MTB.

Как сообщила MTB 2 июня, Heineken и ее греческая дочерняя компания «неоднократно оспаривали юрисдикцию нидерландских судов» и настаивали на том, что данные исковые требования не должны рассматриваться в Нидерландах.

В заявлении MTB, опубликованном в марте, отмечалось, что Окружной суд Амстердама еще в феврале вынес промежуточное решение относительно методики расчета убытков по гражданскому иску против Heineken и Athenian Brewery.

Athenian Brewery пыталась обжаловать решение греческого антимонопольного органа в судах Греции, однако проиграла апелляции на всех стадиях судебного разбирательства.

В рамках гражданского дела в Нидерландах суд Амстердама уже постановил, что обязан учитывать решение греческого регулятора о нарушении конкурентного законодательства.

Пивоварня MTB, производящая греческое пиво Vergina, сообщила, что суд признал Heineken и Athenian Brewery «солидарно ответственными» за причиненный ущерб.

В своем промежуточном решении суд Амстердама согласился с экономической моделью расчета убытков, подготовленной для MTB консалтинговой компанией Oxera.

Согласно предварительной оценке суда, базовые убытки MTB составляют не менее 43 млн евро. В компании отметили, что с учетом предусмотренных законом процентов общая сумма превысит 83 млн евро. Кроме того, возможно дополнительное возмещение расходов на экспертов, если пивоварня сможет надлежащим образом их обосновать.

Обе стороны должны были представить дополнительные документы до 18 марта.

В заявлении, опубликованном на этой неделе, MTB отметила: «Решение подтвердило, что нидерландские суды обоснованно приняли к рассмотрению иски против греческой дочерней компании Heineken, связанные с ее антиконкурентным поведением в Греции, что полностью соответствует позиции MTB с самого начала».

Компания также подчеркнула, что решение Верховного суда Нидерландов открывает путь для вынесения Окружным судом Амстердама окончательного решения относительно размера убытков, которое ожидается в течение ближайших нескольких месяцев.

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суд Нидерланды

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