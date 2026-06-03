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В Киеве спасают косулю, которая спряталась под автомобилем во время атаки 2 июня: состояние тяжелое

22:36, 3 июня 2026
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В Киеве 2 июня спасатели достали из-под автомобиля раненую косулю после ночной атаки.
В Киеве спасают косулю, которая спряталась под автомобилем во время атаки 2 июня: состояние тяжелое
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В Киеве команда спасения животных Kyiv Animal Rescue Group провела необычную спасательную операцию — из-под легкового автомобиля достали дикую косулю, которая застряла и получила травмы.

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Как рассказали зооспасатели, вызов поступил утром 2 июня после очередной ночи российских обстрелов столицы. По словам специалистов, обычно им приходится спасать котят или щенков, которые прячутся под автомобилями, однако с косулей под машиной они столкнулись впервые.

Спасатели предполагают, что животное могло испугаться взрывов во время ночной атаки и в панике искало любое укрытие. Иначе объяснить, как дикая косуля оказалась под легковым автомобилем посреди города, сложно.

Во время попыток самостоятельно выбраться животное получило серьезные травмы.

После спасения косулю передали в Центр спасения диких животных. Ее состояние оценивается как тяжелое.

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Киев война животные обстрел

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