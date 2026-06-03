В Киеве спасают косулю, которая спряталась под автомобилем во время атаки 2 июня: состояние тяжелое
В Киеве команда спасения животных Kyiv Animal Rescue Group провела необычную спасательную операцию — из-под легкового автомобиля достали дикую косулю, которая застряла и получила травмы.
Как рассказали зооспасатели, вызов поступил утром 2 июня после очередной ночи российских обстрелов столицы. По словам специалистов, обычно им приходится спасать котят или щенков, которые прячутся под автомобилями, однако с косулей под машиной они столкнулись впервые.
Спасатели предполагают, что животное могло испугаться взрывов во время ночной атаки и в панике искало любое укрытие. Иначе объяснить, как дикая косуля оказалась под легковым автомобилем посреди города, сложно.
Во время попыток самостоятельно выбраться животное получило серьезные травмы.
После спасения косулю передали в Центр спасения диких животных. Ее состояние оценивается как тяжелое.
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