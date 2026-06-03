Европарламент откажется от Google — внутренние системы переведут на Qwant

С 4 июня поисковой системой по умолчанию в Европарламенте станет французский сервис Qwant.

Фото: Euractiv

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Европейский парламент перестанет использовать Google в качестве поисковой системы по умолчанию на своих внутренних компьютерах и заменит её французским сервисом Qwant. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы учреждения.

Согласно информации, с четверга, 4 июня, Qwant станет поисковой системой по умолчанию на рабочих устройствах в Европарламенте. Об этом говорится в электронном сообщении, с которым ознакомилось издание. Изменение объясняется обязательствами учреждения в отношении цифрового суверенитета и защиты персональных данных пользователей.

Qwant — это европейская поисковая система, позиционирующая себя как сервис с повышенным уровнем конфиденциальности и без отслеживания пользователей. Она была создана в 2013 году как альтернатива крупным американским платформам.

После внедрения изменений поисковые запросы, которые будут вводиться через адресные строки браузеров Firefox и Edge на внутренних устройствах, будут автоматически перенаправляться через Qwant. При этом пользователи сохранят возможность самостоятельно менять поисковую систему.

Решение принято на фоне ужесточения политики ЕС в отношении технологического суверенитета и сокращения зависимости от иностранных цифровых компаний. Ожидается, что Европейская комиссия представит новый пакет мер, направленных на развитие европейских технологических альтернатив.

В предыдущие месяцы часть депутатов Европарламента также призывала снизить зависимость от программного обеспечения американских компаний, в частности Microsoft, считая это вопросом стратегической безопасности ЕС.

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