Європарламент відмовиться від Google – внутрішні системи переведуть на Qwant

З 4 червня пошуковою системою за замовчуванням у Європарламенті стане французький сервіс Qwant.

Фото: Euractiv

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Європейський парламент припинить використовувати Google як пошукову систему за замовчуванням на своїх внутрішніх комп’ютерах і замінить її французьким сервісом Qwant. Про це повідомляє Politico з посиланням на внутрішні документи установи.

Згідно з інформацією, з четверга, 4 червня, Qwant стане пошуковою системою за замовчуванням на робочих пристроях у Європарламенті. Про це йдеться в електронному повідомленні, з яким ознайомилося видання. Зміна пояснюється зобов’язаннями інституції щодо цифрового суверенітету та захисту персональних даних користувачів.

Qwant — це європейська пошукова система, що позиціонує себе як сервіс із підвищеним рівнем конфіденційності та без відстеження користувачів. Вона була створена у 2013 році як альтернатива великим американським платформам.

Після впровадження змін пошукові запити, які вводитимуться через адресні рядки браузерів Firefox та Edge на внутрішніх пристроях, автоматично перенаправлятимуться через Qwant. Водночас користувачі збережуть можливість самостійно змінювати пошукову систему.

Рішення ухвалено на тлі посилення політики ЄС щодо технологічного суверенітету та скорочення залежності від іноземних цифрових компаній. Очікується, що Європейська комісія представить новий пакет заходів, спрямованих на розвиток європейських технологічних альтернатив.

У попередні місяці частина депутатів Європарламенту також закликала зменшити залежність від програмного забезпечення американських компаній, зокрема Microsoft, вважаючи це питанням стратегічної безпеки ЄС.

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