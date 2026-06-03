Новий прем’єр Латвії планує розірвати торгівлю з Росією

За перший квартал 2026 року Латвія імпортувала з країни-агресора товарів на 10,51 млн євро.

Фото: lsm.lv

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Новопризначений прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулберс заявив, що доручить главі МЗС Байбі Бреже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт з Росією, пише Delfi.

За його словами, це непотрібна залежність, яка «тільки погіршує ситуацію».

У зв'язку з цим він анонсував, що доручить главі МЗС знайти рішення цього питання, однак таке рішення потрібно буде узгодити ще й з ЄС, оскільки Латвія насамперед перебуває в торговельному співтоваристві Євросоюзу.

При цьому чиновник уточнив, що у фармацевтичній галузі ситуація не є такою однозначною. Він пояснив, що підприємства цієї галузі не зможуть швидко перекваліфікуватися. Проблема в тому, що процес сертифікації в інших країнах досить тривалий.

«Я знаю, що у них є план, вони скорочують (обсяги - ред.), але це не можна зробити за один день», - сказав Кулберс.

Також він додав, що підприємства з цієї галузі мають хімічні та біологічні знання, включно з виробничими потужностями, які можуть бути важливими для країни у сфері оборони в критичній ситуації.

«Ці можливості необхідно зберегти», - резюмував він, анонсувавши, що планує зустрітися і обговорити ці питання з підприємствами фармацевтичної галузі.

У виданні додають, що за перший квартал 2026 року Латвія експортувала в РФ товари на загальну суму 244,15 млн євро, а імпортувала з країни-агресора - на 10,51 млн євро.

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