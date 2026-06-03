Жінка загинула під час вечері в ресторані: парасолька, яку зірвав вітер, перерізала їй шию

У США жінка загинула після трагічного інциденту з вуличною парасолькою, яку здув вітер.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаті Південна Кароліна сталася трагічна подія: жінка загинула після того, як ресторанна парасолька, підхоплена сильним поривом вітру, влучила їй у шию.

Як повідомляє NBC News, інцидент стався ввечері на відкритій терасі ресторану у місті Саммертон. Загибла, яку пізніше ідентифікували як Дану Вайнгер, вечеряла разом із чоловіком на літньому майданчику закладу.

За попередніми даними, сильний порив вітру зірвав вуличну парасольку з місця та підняв її в повітря. Унаслідок удару жінка отримала тяжкі травми шиї.

На місце події прибули рятувальники та медики, однак врятувати постраждалу не вдалося — вона померла на місці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.