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В Україні відкрили Північний обхід Рівного протяжністю 14,5 км – відео

15:23, 3 червня 2026
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Нова дорога дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста та покращити сполучення між регіонами України і ЄС.
В Україні відкрили Північний обхід Рівного протяжністю 14,5 км – відео
Фото: mindev.gov.ua
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На Рівненщині відкрили Північний обхід Рівного — нову транспортну артерію загальною протяжністю 14,5 км. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

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Зазначається, що це один із найбільших дорожніх проєктів останніх років. Він має забезпечити виведення транзитного транспорту за межі міста, скорочення часу у дорозі для водіїв та покращення транспортного сполучення між регіонами України і країнами Європейського Союзу.

Після вимушеної перерви роботи на об’єкті були відновлені та повністю завершені.

У межах реалізації проєкту:

  • збудовано 6 км нової дороги;
  • реконструйовано 4 км існуючої;
  • відремонтовано ще 4,5 км дорожньої мережі та штучних споруд;
  • зведено шляхопровід через залізницю та естакаду.

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дороги Рівне Міністерство розвитку громад та територій

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