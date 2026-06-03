В Україні відкрили Північний обхід Рівного протяжністю 14,5 км – відео

Нова дорога дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста та покращити сполучення між регіонами України і ЄС.

Фото: mindev.gov.ua

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На Рівненщині відкрили Північний обхід Рівного — нову транспортну артерію загальною протяжністю 14,5 км. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що це один із найбільших дорожніх проєктів останніх років. Він має забезпечити виведення транзитного транспорту за межі міста, скорочення часу у дорозі для водіїв та покращення транспортного сполучення між регіонами України і країнами Європейського Союзу.

Після вимушеної перерви роботи на об’єкті були відновлені та повністю завершені.

У межах реалізації проєкту:

збудовано 6 км нової дороги;

реконструйовано 4 км існуючої;

відремонтовано ще 4,5 км дорожньої мережі та штучних споруд;

зведено шляхопровід через залізницю та естакаду.

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