РСУ розгляне питання щодо скликання ХХІ позачергового з’їзду суддів
11:53, 3 червня 2026
Рада суддів також розгляне питання про затвердження загальних критеріїв оцінки відповідності та обґрунтованості рішень зборів суддів щодо необхідності збільшення кількості помічників суддів.
У п’ятницю, 5 червня, відбудеться засідання Ради суддів.
На порядок денний винесено три питання:
- Щодо скликання ХХІ позачергового з’їзду суддів України.
- Про звернення до Вищої ради правосуддя з пропозицією розглянути питання щодо початку добору кандидатів до складу Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
- Про затвердження загальних критеріїв оцінки відповідності та обґрунтованості рішень зборів суддів щодо необхідності збільшення кількості помічників суддів.
Засідання Ради суддів України відбудеться о 10:00 5 червня 2026 року в приміщенні Державної судової адміністрації України (м. Київ, вул. Липська, 18,/5) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
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