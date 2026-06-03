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РСУ розгляне питання щодо скликання ХХІ позачергового з’їзду суддів

11:53, 3 червня 2026
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Рада суддів також розгляне питання про затвердження загальних критеріїв оцінки відповідності та обґрунтованості рішень зборів суддів щодо необхідності збільшення кількості помічників суддів.
РСУ розгляне питання щодо скликання ХХІ позачергового з’їзду суддів
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У п’ятницю, 5 червня, відбудеться засідання Ради суддів.

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На порядок денний винесено три питання:

  1. Щодо скликання ХХІ позачергового з’їзду суддів України.
  2. Про звернення до Вищої ради правосуддя з пропозицією розглянути питання щодо початку добору кандидатів до складу Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
  3. Про затвердження загальних критеріїв оцінки відповідності та обґрунтованості рішень зборів суддів щодо необхідності збільшення кількості помічників суддів.

Засідання Ради суддів України відбудеться о 10:00 5 червня 2026 року в приміщенні Державної судової адміністрації України (м. Київ, вул. Липська, 18,/5) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

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суддя РСУ

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