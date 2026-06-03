Що приховує ChatGPT: Флорида подала позов проти OpenAI через ризики безпеки для дітей
Флорида подала позов проти OpenAI, розробника ChatGPT, та її генерального директора Сема Альтмана, стверджуючи, що компанія приховувала серйозні ризики безпеки, пов’язані з використанням чат-бота. Таким чином штат став першим у США, який звернувся до суду з позовом проти компанії у сфері штучного інтелекту. Про це пише The Guardian.
83-сторінковий позов подав генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмайєр. У документі зазначається, що OpenAI «агресивно просувала» ChatGPT серед користувачів, ігноруючи попередження щодо безпеки та можливих небезпек продукту.
У заяві Утмайєра йдеться, що OpenAI та Сем Альтман «проігнорували внутрішні та зовнішні попередження щодо безпеки, наражали дітей на значний ризик і дозволили небезпечному продукту потрапити до мільйонів жителів Флориди».
Речник OpenAI у відповідь наголосив на заходах компанії з підвищення безпеки своїх продуктів і зазначив: «Втрата дитини — це найруйнівніша трагедія, яка може статися з родиною, і жодні слова не можуть передати біль такої втрати».
Цивільний позов було подано після того, як у квітні у штаті розпочали кримінальне розслідування діяльності OpenAI у зв’язку з масовою стріляниною в Університеті штату Флорида, де загинули двоє людей і шестеро отримали поранення. За даними ЗМІ, стрілець тривалий час взаємодіяв із чат-ботом і ставив йому запитання щодо кількості жертв, необхідних для привернення уваги. У відповідь ChatGPT нібито зазначив, що три або більше жертв є «неофіційною межею» для широкого медійного резонансу.
Генпрокурор заявив, що саме після ознайомлення з цими розмовами було розпочато кримінальне розслідування. У цивільному позові він вимагає компенсації збитків від імені жителів штату та ухвалення судової заборони, яка зобов’яже OpenAI припинити практики, викладені у позові.
Позов Флориди став частиною серії судових справ проти OpenAI, у яких компанію звинувачують у поглибленні кризи психічного здоров’я, підбурюванні до насильства та самогубств. У низці скарг ChatGPT називали «тренером із самогубств», а також фігурували справи, пов’язані зі стрілянинами та іншими інцидентами, у яких користувачі взаємодіяли з чат-ботами.
У документі також згадується позов проти Google щодо чат-бота Gemini, який нібито вплинув на дії чоловіка, що згодом покінчив життя самогубством.
Окремо у скарзі зазначається, що ChatGPT позиціонувався як безпечний продукт, однак, на думку позивача, компанія не забезпечила належних гарантій, зокрема для неповнолітніх, і не надала достатнього батьківського контролю. Також йдеться про збір даних користувачів без належного нагляду.
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