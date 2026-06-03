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Що приховує ChatGPT: Флорида подала позов проти OpenAI через ризики безпеки для дітей

15:05, 3 червня 2026
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Штат став першим у США, який ініціював судовий процес проти компанії зі штучного інтелекту, звинувативши OpenAI у приховуванні небезпек свого чат-бота.
Що приховує ChatGPT: Флорида подала позов проти OpenAI через ризики безпеки для дітей
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Флорида подала позов проти OpenAI, розробника ChatGPT, та її генерального директора Сема Альтмана, стверджуючи, що компанія приховувала серйозні ризики безпеки, пов’язані з використанням чат-бота. Таким чином штат став першим у США, який звернувся до суду з позовом проти компанії у сфері штучного інтелекту. Про це пише The Guardian.

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83-сторінковий позов подав генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмайєр. У документі зазначається, що OpenAI «агресивно просувала» ChatGPT серед користувачів, ігноруючи попередження щодо безпеки та можливих небезпек продукту.

У заяві Утмайєра йдеться, що OpenAI та Сем Альтман «проігнорували внутрішні та зовнішні попередження щодо безпеки, наражали дітей на значний ризик і дозволили небезпечному продукту потрапити до мільйонів жителів Флориди».

Речник OpenAI у відповідь наголосив на заходах компанії з підвищення безпеки своїх продуктів і зазначив: «Втрата дитини — це найруйнівніша трагедія, яка може статися з родиною, і жодні слова не можуть передати біль такої втрати».

Цивільний позов було подано після того, як у квітні у штаті розпочали кримінальне розслідування діяльності OpenAI у зв’язку з масовою стріляниною в Університеті штату Флорида, де загинули двоє людей і шестеро отримали поранення. За даними ЗМІ, стрілець тривалий час взаємодіяв із чат-ботом і ставив йому запитання щодо кількості жертв, необхідних для привернення уваги. У відповідь ChatGPT нібито зазначив, що три або більше жертв є «неофіційною межею» для широкого медійного резонансу.

Генпрокурор заявив, що саме після ознайомлення з цими розмовами було розпочато кримінальне розслідування. У цивільному позові він вимагає компенсації збитків від імені жителів штату та ухвалення судової заборони, яка зобов’яже OpenAI припинити практики, викладені у позові.

Позов Флориди став частиною серії судових справ проти OpenAI, у яких компанію звинувачують у поглибленні кризи психічного здоров’я, підбурюванні до насильства та самогубств. У низці скарг ChatGPT називали «тренером із самогубств», а також фігурували справи, пов’язані зі стрілянинами та іншими інцидентами, у яких користувачі взаємодіяли з чат-ботами.

У документі також згадується позов проти Google щодо чат-бота Gemini, який нібито вплинув на дії чоловіка, що згодом покінчив життя самогубством.

Окремо у скарзі зазначається, що ChatGPT позиціонувався як безпечний продукт, однак, на думку позивача, компанія не забезпечила належних гарантій, зокрема для неповнолітніх, і не надала достатнього батьківського контролю. Також йдеться про збір даних користувачів без належного нагляду.

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