Використання індивідуального номера на авто можуть визнати незаконним — заява МВС

У МВС нагадали про обов’язкову реєстрацію індивідуального номерного знака після отримання – є 10 днів.

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Головний сервісний центр МВС роз’яснив порядок використання індивідуальних номерних знаків (ІНЗ) та нагадав, що після їх отримання власник транспортного засобу повинен обов’язково закріпити номерний знак за автомобілем у сервісному центрі МВС.

Онлайн така послуга наразі не надається.

Після отримання комплекту індивідуальних номерних знаків замовник або уповноважена ним особа має в 10-денний термін звернутися до територіального сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу та внесення ІНЗ у свідоцтво про реєстрацію.

Для цього необхідно мати:

паспорт (з відміткою про місце реєстрації);

РНОКПП;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

індивідуальний номерний знак.

У Головному сервісному центрі МВС наголосили, що використання індивідуального номерного знака без його офіційного закріплення за транспортним засобом заборонене.

Нагадаємо, що індивідуальні номерні знаки (ІНЗ) — це унікальні комбінації літер і/або цифр, які власник транспортного засобу може замовити на свій розсуд як доповнення до державного номерного знака.

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