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Використання індивідуального номера на авто можуть визнати незаконним — заява МВС

22:54, 3 червня 2026
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У МВС нагадали про обов’язкову реєстрацію індивідуального номерного знака після отримання – є 10 днів.
Використання індивідуального номера на авто можуть визнати незаконним — заява МВС
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Головний сервісний центр МВС роз’яснив порядок використання індивідуальних номерних знаків (ІНЗ) та нагадав, що після їх отримання власник транспортного засобу повинен обов’язково закріпити номерний знак за автомобілем у сервісному центрі МВС.

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Онлайн така послуга наразі не надається. 

Після отримання комплекту індивідуальних номерних знаків замовник або уповноважена ним особа має в 10-денний термін звернутися до територіального сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу та внесення ІНЗ у свідоцтво про реєстрацію. 

 

Для цього необхідно мати:

  • паспорт (з відміткою про місце реєстрації);
  • РНОКПП;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • індивідуальний номерний знак.

У Головному сервісному центрі МВС наголосили, що використання індивідуального номерного знака без його офіційного закріплення за транспортним засобом заборонене.

Нагадаємо, що індивідуальні номерні знаки (ІНЗ) — це унікальні комбінації літер і/або цифр, які власник транспортного засобу може замовити на свій розсуд як доповнення до державного номерного знака. 

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