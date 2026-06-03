Использование индивидуального номера на авто могут признать незаконным — заявление МВД

В МВД напомнили об обязательной регистрации индивидуального номерного знака после получения — есть 10 дней.

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Главный сервисный центр МВД разъяснил порядок использования индивидуальных номерных знаков (ИНЗ) и напомнил, что после их получения владелец транспортного средства обязан закрепить номерной знак за автомобилем в сервисном центре МВД.

Онлайн такая услуга в настоящее время не предоставляется.

После получения комплекта индивидуальных номерных знаков заказчик или уполномоченное лицо должно в 10-дневный срок обратиться в территориальный сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства и внесения ИНЗ в свидетельство о регистрации.

Для этого необходимо иметь:

паспорт (с отметкой о месте регистрации);

РНОКПП;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

индивидуальный номерной знак.

В Главном сервисном центре МВД подчеркнули, что использование индивидуального номерного знака без его официального закрепления за транспортным средством запрещено.

Напомним, что индивидуальные номерные знаки (ИНЗ) — это уникальные комбинации букв и/или цифр, которые владелец транспортного средства может заказать по своему усмотрению как дополнение к государственному номерному знаку.

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