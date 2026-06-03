Верховный Суд: Мобилизация отца не может отсрочить право ребенка на алименты

Верховный Суд подчеркнул, что в делах о взыскании алиментов суды должны учитывать право ребёнка на своевременное содержание, а не только факт прохождения ответчиком военной службы.

Фото: expres.online

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Военное положение поставило перед судами новый вызов — как обеспечить права военнослужащего, не допустив при этом нарушения права ребёнка на надлежащее содержание.

В постановлении от 27 мая 2026 года по делу № 344/432/24 Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда рассмотрел вопрос о допустимости приостановления апелляционного производства по делу о взыскании алиментов в связи с прохождением ответчиком военной службы.

Эта правовая позиция имеет важное значение для судебной практики, поскольку определяет пределы применения пункта 2 части первой статьи 251 ГПК Украины в спорах, где предметом защиты является право ребёнка на содержание. Суд обратил внимание на необходимость обеспечения справедливого баланса между процессуальными гарантиями военнослужащего и наилучшими интересами ребёнка.

Обстоятельства дела

В январе 2024 года мать ребёнка обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на содержание малолетней дочери. Истица указывала, что после расторжения брака ребёнок проживает вместе с ней, находится на её содержании, тогда как отец добровольно финансовой помощи не оказывает.

Решением городского суда иск был удовлетворён. Суд взыскал с отца алименты в размере 1/4 всех видов дохода ежемесячно с установленными законом минимальными и максимальными пределами.

Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу. Во время апелляционного рассмотрения он обратился с ходатайством о приостановлении производства, ссылаясь на прохождение военной службы по мобилизации и участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

Апелляционный суд согласился с этими доводами и приостановил производство до прекращения пребывания ответчика в составе Вооружённых Сил Украины.

Мать ребёнка обжаловала такое определение в кассационном порядке, указывая, что длительное приостановление дела фактически нарушает право ребёнка на своевременное получение содержания.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что приостановление производства по делу — это временное прекращение судом совершения процессуальных действий во время судебного рассмотрения по определённым в законе объективным основаниям, которые препятствуют дальнейшему рассмотрению дела и относительно которых невозможно предвидеть их устранение.

Суд обязан приостановить производство по делу в случае пребывания стороны или третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, в составе Вооружённых Сил Украины или иных образованных в соответствии с законом воинских формирований, переведённых на военное положение или привлечённых к проведению антитеррористической операции (пункт 2 части первой статьи 251 ГПК).

Важно то, что институт приостановления судебного производства применяется не просто в связи с возникновением оснований, предусмотренных процессуальным законом, а обусловливается наличием обстоятельств, которые создают объективные препятствия для осуществления судебного рассмотрения.

Положение пункта 2 части первой статьи 251 ГПК Украины, устанавливающее обязанность суда приостановить производство, является специальной защитной гарантией для военнослужащих, которые вследствие исполнения конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины (статья 65 Конституции Украины) объективно лишены возможности принимать активное участие в судебном процессе, защищать свои права, свободы и интересы.

Однако при применении пункта 2 части 1 статьи 251 ГПК Украины суды должны обеспечивать соблюдение, в частности, основных принципов гражданского судопроизводства.

ВС также обратил внимание, что системный анализ статьи 251 ГПК даёт основания прийти к выводу, что обязанность суда приостановить производство по делу должна быть обусловлена объективной невозможностью его рассмотрения, вызванной наличием одного из предусмотренных законом обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела.

Дополнительно Суд отметил, что вывод Большой Палаты Верховного Суда по делу № 754/947/22 относительно обязательного приостановления производства в связи с военной службой стороны не может применяться автоматически в спорах об алиментах без оценки интересов ребёнка, задач гражданского судопроизводства и принципа верховенства права.

Относительно обеспечения наилучших интересов ребёнка

ВС обратил внимание, что принцип наилучших интересов ребёнка предусматривает, что при разрешении любого спора или вопроса, затрагивающего права и интересы ребёнка, необходимо прежде всего определить интересы самого ребёнка в этом вопросе и лишь затем принимать решение, которое будет способствовать таким интересам и защищать их в будущем.

Следовательно, этот принцип подлежит применению и в делах о взыскании с одного из родителей в пользу другого алиментов на содержание ребёнка.

Суд указал, что конституционное право ребёнка на содержание, в частности право на взыскание алиментов, не может быть ограничено даже в условиях чрезвычайного или военного положения. Конституционное право ребёнка на содержание имеет длящийся и неотложный характер, его осуществление не может быть эффективно восстановлено ex post.

По своей сути конституционное право ребёнка на содержание относится к тем правам, для которых задержка в их судебной защите равнозначна «утрате» права. Поэтому право на содержание требует немедленной судебной защиты. Преобладание процессуальной формы над материальным правом приводит к иллюзорности правовой защиты.

Верховный Суд обратил внимание, что приостановление производства по делу на основании пункта 2 части первой статьи 251 ГПК Украины по делу, касающемуся защиты конституционного права ребёнка на содержание, противоречит провозглашённому государством принципу охраны детства и является нарушением права на судебную защиту.

Следовательно, спор о взыскании алиментов касается обеспечения надлежащего содержания ребёнка и имеет приоритетный, социально значимый характер, требующий своевременного судебного рассмотрения и недопущения его безосновательного затягивания. В спорах относительно содержания детей суды должны обеспечивать право последних на своевременное и надлежащее содержание даже в условиях военного положения.

Дополнительно Суд напомнил, что ЕСПЧ неоднократно подчёркивал, что дела о защите прав детей должны рассматриваться как можно быстрее.

Оценивая конкретные обстоятельства дела, Верховный Суд установил, что ответчик активно пользовался процессуальными правами: подавал апелляционную жалобу, заявления, ходатайства и лично подписывал процессуальные документы.

Суд отметил, что фактическое поведение отца ребёнка свидетельствует об отсутствии объективных препятствий для реализации им своих процессуальных прав и выполнения процессуальных обязанностей при решении вопроса о материальном содержании его малолетнего ребёнка.

Также ВС указал, что при наличии обстоятельств, свидетельствующих о возможности и фактическом участии ответчика, проходящего военную службу, в совершении соответствующих процессуальных действий, отсутствуют достаточные основания для приостановления производства по делу о взыскании алиментов на ребёнка.

В то же время приостановление такого спора на неопределённый срок фактически позволяет отсрочить исполнение обязанности по содержанию ребёнка и может привести к нарушению прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конвенцией о правах ребёнка.

Следовательно, суд апелляционной инстанции в достаточной мере не оценил баланс конкурирующих интересов сторон, не учёл приоритет наилучших интересов ребёнка и пришёл к преждевременному выводу о необходимости приостановления производства по делу, рассмотрение которого касается обеспечения права ребёнка на содержание, до прекращения пребывания ответчика в составе ВСУ или иных образованных в соответствии с законом воинских формирований, переведённых на военное положение или привлечённых к проведению антитеррористической операции.

Таким образом, Верховный Суд отменил определение апелляционного суда о приостановлении производства и направил дело для продолжения рассмотрения.

Суд сформулировал важную правовую позицию, что военная служба сама по себе не является безусловным основанием для приостановления спора об алиментах. В таких делах суд должен учитывать не только права военнослужащего, но и право ребёнка на своевременное содержание.

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