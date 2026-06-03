  1. В Украине

В Киеве судили основателя БО, который за $12 тысяч организовывал незаконный выезд за границу военнообязанных

18:04, 3 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Схема включала как «легальный» вариант через благотворительную организацию, так и незаконное пересечение границы за отдельную плату.
В Киеве судили основателя БО, который за $12 тысяч организовывал незаконный выезд за границу военнообязанных
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве суд признал виновным мужчину, который за деньги организовывал незаконные схемы выезда за границу, прикрываясь деятельностью благотворительной организации. Ему вынесли обвинительный приговор как основателю БО, которого обвиняли в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Прокуроры доказали в суде, что в августе 2023 года мужчина познакомился с киевлянином, который искал возможность выехать за границу к матери. Обвиняемый заверил его, что может помочь с выездом через свой благотворительный фонд. За такую «услугу» он сначала получил 7 000 долларов США, которые были оформлены как благотворительный взнос якобы на приобретение дрона Mavic 3T для Вооруженных Сил Украины.

Когда организовать выезд официальным путем через благотворительную организацию не удалось, основатель фонда предложил другой вариант — незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска на территории Закарпатской области. Такой маршрут он оценил в 12 000 долларов США и попросил клиента доплатить еще 5 000 долларов.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Киев пересечение границы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд: Мобилизация отца не может отсрочить право ребенка на алименты

Верховный Суд подчеркнул, что в делах о взыскании алиментов суды должны учитывать право ребёнка на своевременное содержание, а не только факт прохождения ответчиком военной службы.

Владельцев Starlink обязали сообщать о передаче терминала: на уведомление государству дали 10 дней

Среди главных изменений — новые права для бизнеса, упрощенная регистрация оборудования и появление в Дії сервиса для контроля зарегистрированных терминалов.

Перед задержанием журналиста власти должны учитывать свободу прессы и интересы общественного порядка — ЕСПЧ

ЕСПЧ пришел к выводу, что задержание журналистки не отвечало насущной общественной потребности и не могло считаться необходимым в демократическом обществе.

Кому принадлежат технические этажи, колясочные и вестибюли в многоэтажках: позиция ВС

Сам факт размещения в помещении котельной еще не означает, что оно является общим имуществом совладельцев дома.

Бронирование работников: как предприятию рассчитать квоту и не потерять статус критического

Ошибка в расчете общего количества военнообязанных может стоить предприятию статуса критичности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]