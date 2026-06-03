В Киеве судили основателя БО, который за $12 тысяч организовывал незаконный выезд за границу военнообязанных

Схема включала как «легальный» вариант через благотворительную организацию, так и незаконное пересечение границы за отдельную плату.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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В Киеве суд признал виновным мужчину, который за деньги организовывал незаконные схемы выезда за границу, прикрываясь деятельностью благотворительной организации. Ему вынесли обвинительный приговор как основателю БО, которого обвиняли в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Прокуроры доказали в суде, что в августе 2023 года мужчина познакомился с киевлянином, который искал возможность выехать за границу к матери. Обвиняемый заверил его, что может помочь с выездом через свой благотворительный фонд. За такую «услугу» он сначала получил 7 000 долларов США, которые были оформлены как благотворительный взнос якобы на приобретение дрона Mavic 3T для Вооруженных Сил Украины.

Когда организовать выезд официальным путем через благотворительную организацию не удалось, основатель фонда предложил другой вариант — незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска на территории Закарпатской области. Такой маршрут он оценил в 12 000 долларов США и попросил клиента доплатить еще 5 000 долларов.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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