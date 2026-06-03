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У Києві судили засновника БО, який за $12 тисяч організовував незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних

18:04, 3 червня 2026
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Схема включала як «легальний» варіант через БО, так і незаконний перетин кордону за окрему оплату.
У Києві судили засновника БО, який за $12 тисяч організовував незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві суд визнав винним чоловіка, який за гроші організовував незаконні схеми виїзду за кордон, прикриваючись діяльністю благодійної організації. Йому оголосили обвинувальний вирок як засновнику БО, якого обвинувачували в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Прокурори довели в суді, що у серпні 2023 року чоловік познайомився з киянином, який шукав можливість виїхати за кордон до матері. Обвинувачений запевнив його, що може допомогти з виїздом через свій благодійний фонд. За таку «послугу» він спочатку отримав 7 000 доларів США, які були оформлені як благодійний внесок нібито на придбання дрона Mavic 3T для Збройних Сил України.

Коли організувати виїзд офіційним шляхом через благодійну організацію не вдалося, засновник фонду запропонував інший варіант — незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску на території Закарпатської області. Такий маршрут він оцінив у 12 000 доларів США і попросив клієнта доплатити ще 5 000 доларів.

Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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суд прокуратура Київ перетин кордону

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