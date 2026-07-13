Фотопастки проти джипінгу: у нацпарку «Синевир» порушників передаватимуть поліції

Незаконний джипінг на території Національного природного парку «Синевир» фіксуватимуть за допомогою фотопасток і прихованих камер.

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У Національному природному парку «Синевир» посилили заходи протидії незаконному джипінгу та попередили про відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. Для виявлення порушників на території парку встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої фото- і відеофіксації, а зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам.

В адміністрації парку наголосили, що неконтрольоване пересування позашляховиків заповідною територією створює серйозну загрозу природним екосистемам та негативно впливає на умови життя місцевих жителів. Зокрема, рух автомобілів призводить до руйнування родючого шару ґрунту, розвитку ерозійних процесів і пошкодження рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України.

Окрім цього, шум від роботи двигунів турбує диких тварин і птахів, змушуючи їх залишати природні місця існування, особливо у період розмноження. Також у парку звертають увагу на ризики забруднення ґрунтів і гірських потоків вихлопними газами та паливно-мастильними матеріалами.

За інформацією адміністрації, учасники джипінгу нерідко заїжджають і на приватні земельні ділянки, які місцеві мешканці використовують для ведення сільського господарства або випасу худоби. У парку підкреслили, що захищатимуть як природні комплекси, так і права власників таких земель.

Для посилення контролю вздовж найбільш популярних нелегальних маршрутів встановлено додаткову мережу фотопасток і систем прихованої фото- та відеофіксації. Отримані матеріали передаватимуть правоохоронцям для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної або, у разі заподіяння значної шкоди, кримінальної відповідальності.

У нацпарку зазначили, що відкриті для відвідувачів, які дотримуються природоохоронних правил та обирають екологічні форми відпочинку, зокрема піші маршрути, екостежки та велотуризм. Водночас адміністрація наголосила, що використання заповідної території для їзди на позашляховиках із порушенням законодавства не допускатиметься.

Як писала «Судово-юридична газета», уряд закликають повністю заборонити джипінг у Карпатах. Зокрема, ініціатори виступають за повну заборону використання позашляховиків, квадроциклів, баггі, ендуро-мотоциклів та іншої техніки підвищеної прохідності поза дорогами загального користування на територіях природно-заповідного фонду Карпатського регіону.

На думку авторів ініціативи, неконтрольовані заїзди такої техніки поступово руйнують унікальні гірські екосистеми, погіршують стан рослинного та тваринного світу, пришвидшують деградацію природних ландшафтів і створюють додаткові ризики для туристів, які користуються пішохідними маршрутами.

Ще у 2025 році Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4188-IX, спрямований на посилення охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Документ запровадив низку важливих змін для захисту українських заповідників.

Зокрема, законом встановлено заборону на проїзд механічних транспортних засобів територіями природно-заповідного фонду. Виняток зроблено лише для доріг загального користування, якими дозволено рух відповідно до законодавства.

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