Володимир Зеленський підписав закон про заборону джипінгу в заповідних зонах

Закон також передбачає можливість скасування статусу обʼєктів природно-заповідного фонду.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4188-IX щодо посилення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду — законопроект 11024.

Закон:

- забороняє проїзд механічних транспортних засобів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Виключення становлять дороги загального значення;

- доповнює класифікації заказників та пам’яток природи новими категоріями — «мікологічний заказник» та «мікологічна пам’ятка природи» — із метою поліпшення збереження рідкісних видів грибів.

Проте, як раніше писала «Судово-юридична газета», цей закон також несе у собі ризики для природно-заповідного фонду. Він дає можливість скасовувати статус обʼєктв природно-заповідного фонду рішенням місцевих рад.

Документ передбачає внесення зміни до статті 53 Закону «Про природно-заповідний фонд України», згідно з якими встановлюється, що рішення про скасування та зміну охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення приймаються Верховною Радою АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Скасування та зміна охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюються за погодженням з Міндовкілля, на підставі відповідного експертного висновку.

У зв'язку з цим Головне юридичне управління Верховної Ради зазначало, що по-перше, наразі статтями 39 і 40 Закону не передбачено скасування та зміну охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а лише їх встановлення. Однак відповідних змін до цих статтей документом не пропонується. До того ж потребує відповідного уточнення й назва статті 53 Закону, в якій йдеться лише про створення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду, однак не міститься положення про їх скасування та зміну, як це передбачено проектом.

Крім того, у документі не вирішено питання щодо того, ким має видаватися відповідний експертний висновок, не визначено органу, який затвердить порядок, строки його видачі тощо.

По-друге, введення можливості скасування та зміни охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду створює серйозні ризики зменшення обсягу територій та об'єктів природно-заповідного фонду: ділянок суші і водного простору, природніх комплексів та об’єктів, об'єктів рослинного та тваринного світу, які складають природно-заповідний фонд України і згідно з міжнародними зобов'язаннями України та її законодавством мають охоронятися як національне надбання з встановленим особливим режимом охорони, відтворення і використання.

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