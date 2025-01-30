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Реєстр збитків відновив подачу заяв щодо пошкодженого житла у Дії

17:05, 30 січня 2025
Заяву можуть подати власники квартир чи будинків в Україні, пошкоджениї або знищених внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
Реєстр збитків відновив подачу заяв щодо пошкодженого житла у Дії
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У застосунку Дія відновлено подання заяв до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодженого житла.

Так, власники квартир і будинків, чиє майно було зруйноване внаслідок повномасштабного вторгнення можуть подати заяву про відшкодування збитків незалежно від розташування житла (включно із ТОТ та зоною бойових дій), попередньої участі у програмі єВідновлення або реєстрації права власності на майно в Державному реєстрі речових прав.

Щоб подати заяву про репарації, можна перейти за посиланням.

«Кожна заява має значення — для відновлення справедливості та міжнародного визнання масштабів руйнувань. Їх кількість — показник наслідків російської агресії, що допоможе посилити міжнародний тиск на рф», — наголосили в Дії.

Раніше повідомлялося, що Реєстр збитків почав прийом заяв за новою категорією — смерть близького члена сім'ї.

Також ми писали, що Реєстр збитків оприлюднив форми та правила подання заяв у 17 категоріях.

Крім того відомо, що Міжнародний Реєстр збитків відкриє усі категорії на виплати репарацій у 2025 році.

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Дія реєстр збитків

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