ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого – Верещук

В Офісі Президента обговорили зміни до проходження ВЛК військовозобов'язаними, які раніше були визнані обмежено придатними.

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В Офісі Президента 30 січня під час робочої наради з питань проходження ВЛК військовозобов'язаними, які раніше були визнані обмежено придатними, за участі представників Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голови профільного парламентського комітету Олександра Завітневича обговорили зміни, які пропонується ввести в процес проходження ВЛК.

Зокрема, як зазначила заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук, проговорили необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, за якими:

1) повторне проходження ВЛК не обовʼязково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю;

2) дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді під номером 12457.

Також сторони обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК.

За словами Верущук, є домовленість, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», заступниця керівника ОП заявила у телеефірі, що строк проходження військово-лікарської комісії потрібно продовжити щонайменше на три місяці, щоб усі військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, встигли її пройти.

Посадовиця зауважила, що після обговорення з депутатами, Міноборони, Генштабом було визначено, що потрібно надати ще певний час на проходження ВЛК. Для цього необхідні зміни до законодавства.

«Вирішувати будуть законодавці, але наша позиція – не менше трьох місяців треба дати. Ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК – 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти комісію. І є розрахунок пропускної здатності ВЛК», - сказала Верещук.

Вона також вказала, що обмежено придатні можуть проходити ВЛК без отримання повістки.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

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