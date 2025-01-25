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В Офісі Президента заявили, що строк проходження ВЛК потрібно продовжити мінімум на три місяці

19:10, 25 січня 2025
Після обговорень було визначено, що потрібно надати ще певний час на проходження ВЛК військовозобов'язаним, які раніше були визнані обмежено придатними.
В Офісі Президента заявили, що строк проходження ВЛК потрібно продовжити мінімум на три місяці
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Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила у телеефірі, що строк проходження військово-лікарської комісії потрібно продовжити щонайменше на три місяці, щоб усі військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, встигли її пройти.

Посадовиця зауважила, що після обговорення з депутатами, Міноборони, Генштабом було визначено, що потрібно надати ще певний час на проходження ВЛК. Для цього необхідні зміни до законодавства.

«Вирішувати будуть законодавці, але наша позиція – не менше трьох місяців треба дати. Ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК – 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти комісію. І є розрахунок пропускної здатності ВЛК», - сказала Верещук.

Вона також вказала, що обмежено придатні можуть проходити ВЛК без отримання повістки.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

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офіс президента ТЦК Міноборони ВЛК

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