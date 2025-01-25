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В Офисе Президента заявили, что срок прохождения ВЛК нужно продлить минимум на три месяца

19:10, 25 января 2025
После обсуждений было определено, что нужно предоставить еще определенное время на прохождение ВЛК военнообязанным, ранее признанным ограниченно пригодными.
В Офисе Президента заявили, что срок прохождения ВЛК нужно продлить минимум на три месяца
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Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявила в телеэфире, что срок прохождения военно-врачебной комиссии нужно продлить минимум на три месяца, чтобы все военнообязанные, ранее признанные ограниченно годными, успели ее пройти.

Должностница отметила, что после обсуждения с депутатами, Минобороны, Генштабом было определено, что нужно предоставить еще определенное время на прохождение ВЛК. Для этого необходимы изменения в законодательство.

«Решать будут законодатели, но наша позиция – не менее трех месяцев нужно дать. Мы понимаем, что есть определенное количество ВЛК – 1036. Есть более миллиона человек, которые должны пройти комиссию. И есть расчет пропускной способности ВЛК», – сказала Верещук.

Она также указала, что ограниченно пригодные могут проходить ВЛК без получения повестки.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая 2024 года вступил в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

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офис президента ТЦК Минобороны ВВК

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