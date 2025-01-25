В Офисе Президента заявили, что срок прохождения ВЛК нужно продлить минимум на три месяца

После обсуждений было определено, что нужно предоставить еще определенное время на прохождение ВЛК военнообязанным, ранее признанным ограниченно пригодными.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявила в телеэфире, что срок прохождения военно-врачебной комиссии нужно продлить минимум на три месяца, чтобы все военнообязанные, ранее признанные ограниченно годными, успели ее пройти.

Должностница отметила, что после обсуждения с депутатами, Минобороны, Генштабом было определено, что нужно предоставить еще определенное время на прохождение ВЛК. Для этого необходимы изменения в законодательство.

«Решать будут законодатели, но наша позиция – не менее трех месяцев нужно дать. Мы понимаем, что есть определенное количество ВЛК – 1036. Есть более миллиона человек, которые должны пройти комиссию. И есть расчет пропускной способности ВЛК», – сказала Верещук.

Она также указала, что ограниченно пригодные могут проходить ВЛК без получения повестки.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая 2024 года вступил в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

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