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Муниципальным инспекторам в Киеве хотят разрешить составлять админпротоколы

07:40, 26 января 2025
Муниципальным инспекторам хотят предоставить полномочия на составление админпротоколов за парковку посторонних на местах для лиц с инвалидностью.
Муниципальным инспекторам в Киеве хотят разрешить составлять админпротоколы
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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Часто люди, которые передвигаются на колесном кресле, имеют протез или сердечно-легочную недостаточность, не могут припарковаться вблизи зданий из-за того, что специально отведенные места просто занимают. Поэтому в Киеве готовят решение для улучшения ситуации с парковкой автомобилей, которыми пользуются люди с инвалидностью. В Киевском городском совете считают, что без изменений в законодательстве ситуация не сдвинется с места.

«Нужно предоставить полномочия муниципальным инспекторам на составление админпротоколов за парковку посторонних на местах для лиц с инвалидностью. Сейчас это исключительное полномочие патрульной полиции», – указали там.

Вместе с тем, в Киевском городском совете хотят сделать механизм парковки людей с инвалидностью аналогичным с уже введенной бесплатной парковкой для участников боевых действий. Уже около месяца в столице участники боевых действий могут пройти идентификацию статуса в «Дії» и пользоваться бесплатной парковкой через приложение «Киев Цифровой».

Однако для этого городу необходимо иметь электронный реестр лиц с инвалидностью для верификации статуса лица с инвалидностью, который дает право на соответствующую парковку, пояснили в горсовете.

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Киев Киевский городской совет парковка

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