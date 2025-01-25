ПриватБанк предупредил о паузе в работе для ряда клиентов

Банк предупредил о паузе в работе Приват24 ночью 26 января.

Государственный банк ПриватБанк предупреждает о плановых регламентных работах. Они запланированы ночью на 26 января.

В єто время для физических лиц платежи не будут доступны в Приват24.

«В ночь на 26 января, с 00:00 до 05:00 мы проводим плановые регламентные работы, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу наших сервисов. На это время платежи в Приват24 для физических лиц будут временно недоступны», - указали там.

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