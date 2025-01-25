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В Украине утвердили Нацплан управления отходами – какие планы до 2033 года

20:25, 25 января 2025
Не менее 85% населения страны к 2033 году планируют охватить услугой управления бытовыми отходами.
В Украине утвердили Нацплан управления отходами – какие планы до 2033 года
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Кабинет Министров Украины одобрил «дорожную карту», ​​определяющую архитектуру национальной системы управления отходами в рамках интеграции Украины в ЕС. Одобрение Нацплана является одной из рекомендаций Европейской Комиссии, которые були изложены в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза за 2023 год.

Как указывают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, принятие Национального плана является важной составляющей реформы, начатой ​​с принятием рамочного Закона «Об управлении отходами».

Документ включает в себя Национальную программу уменьшения захоронения биоотходов и Национальную программу предотвращения образования отходов. Он содержит аналитику о текущем состоянии управления отходами в стране, прогнозные показатели и стратегические направления развития сферы на 10 лет, инструменты для реализации поставленных целей и мониторинг их выполнения.

Среди целевых показателей Нацплана:

  • охват услугой управления бытовыми отходами не менее 85% населения страны к 2033 году;
  • увеличение уровня подготовки бытовых отходов к повторному использованию и рециклингу. Цель к 2025 году – 10% от массы таких отходов с последующим наращиванием объемов;
  • уменьшение захоронения биоотходов – на 10% к 2030 году и до 15% к 2033 году. Для этого среди прочего предусмотрена установка на полигонах сортировочных линий для отделения биологически разлагаемых отходов;
  • внедрение в населенных пунктах системы раздельного сбора бытовых отходов – с ежегодным увеличением на 10% охвата населения начиная со второго года действия местных планов управления отходами;
  • увеличение подготовки к повторному использованию, рециклингу и другому восстановлению материалов, что не опасны, по меньшей мере, до 70% по массе до 2033 года и т.д.

Национальным планом также предусмотрена инвентаризация объектов обработки опасных отходов и определение тех, которые должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства или закрыты.

Как отметила Министр Светлана Гринчук, на основе Нацплана в течение года каждая область должна разработать собственные региональные планы управления отходами. Такие планы будут разрабатываться на 10 лет с актуализацией каждые четыре года. В региональных планах будет предусмотрено создание мусороперерабатывающей инфраструктуры, а также закрытие объектов, не отвечающих требованиям экологической безопасности. На основе региональных планов общины будут формировать местные планы управления отходами.

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Кабинет Министров Украины

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