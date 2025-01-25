В Украине утвердили Нацплан управления отходами – какие планы до 2033 года

Кабинет Министров Украины одобрил «дорожную карту», определяющую архитектуру национальной системы управления отходами в рамках интеграции Украины в ЕС. Одобрение Нацплана является одной из рекомендаций Европейской Комиссии, которые були изложены в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза за 2023 год.
Как указывают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, принятие Национального плана является важной составляющей реформы, начатой с принятием рамочного Закона «Об управлении отходами».
Документ включает в себя Национальную программу уменьшения захоронения биоотходов и Национальную программу предотвращения образования отходов. Он содержит аналитику о текущем состоянии управления отходами в стране, прогнозные показатели и стратегические направления развития сферы на 10 лет, инструменты для реализации поставленных целей и мониторинг их выполнения.
Среди целевых показателей Нацплана:
Национальным планом также предусмотрена инвентаризация объектов обработки опасных отходов и определение тех, которые должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства или закрыты.
Как отметила Министр Светлана Гринчук, на основе Нацплана в течение года каждая область должна разработать собственные региональные планы управления отходами. Такие планы будут разрабатываться на 10 лет с актуализацией каждые четыре года. В региональных планах будет предусмотрено создание мусороперерабатывающей инфраструктуры, а также закрытие объектов, не отвечающих требованиям экологической безопасности. На основе региональных планов общины будут формировать местные планы управления отходами.
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