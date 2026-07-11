Как жара влияет на счета за электроэнергию: простые способы сэкономить летом

Высокая температура воздуха вынуждает кондиционеры и холодильники работать интенсивнее, из-за чего счета за электроэнергию могут возрасти, однако часть затрат можно сократить.

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Летняя жара традиционно приводит к увеличению потребления электроэнергии. Из-за высоких температур украинцы чаще пользуются кондиционерами, вентиляторами, холодильниками и другой бытовой техникой, которая в этот период работает с большей нагрузкой. В результате даже при неизменном тарифе суммы в платежках могут оказаться значительно выше, чем весной или осенью.

Наибольшее влияние на объем потребления оказывает кондиционер. В то же время существуют простые способы сократить расходы на электроэнергию, не отказываясь от комфортной температуры в доме.

Почему в жару растут счета за электроэнергию

Кондиционер относится к наиболее энергоемким бытовым приборам. В зависимости от модели, площади помещения и режима работы он может потреблять от 0,5 до 2 кВт·ч. Если устройство работает по несколько часов ежедневно, месячное потребление электроэнергии существенно увеличивается.

В то же время интенсивнее работает и холодильник. Из-за высокой температуры в помещении компрессор чаще включается, чтобы поддерживать необходимый холод. Дополнительную нагрузку создают также морозильные камеры, вентиляторы, стиральные машины и бойлеры, ведь летом люди чаще стирают одежду и принимают душ.

Кроме того, использование духовки или утюга дополнительно нагревает помещение, из-за чего кондиционер вынужден работать дольше. Даже телевизоры, компьютеры и другая электроника, оставленная в режиме ожидания, продолжают потреблять электроэнергию, что также влияет на общий объем потребления.

Как пользоваться кондиционером экономнее

Полностью отказываться от кондиционера в жару не нужно. Вместо этого стоит использовать его рационально.

Оптимальной считается температура 24–26°C. Слишком сильное охлаждение не только увеличивает потребление электроэнергии, но и создает дополнительную нагрузку на организм. Не менее важно регулярно очищать фильтры, ведь загрязненный кондиционер работает менее эффективно и расходует больше электроэнергии.

Также желательно закрывать окна во время работы кондиционера и использовать днем плотные шторы или жалюзи. Это помогает уменьшить нагрев помещения солнечными лучами. Дополнительно сохранить прохладу помогут проветривание жилья ранним утром или поздним вечером, когда температура воздуха ниже. В самые жаркие часы дня окна лучше держать закрытыми. Если есть возможность, стоит установить солнцезащитную пленку на окна, а для равномерного распределения прохладного воздуха использовать вентилятор вместе с кондиционером.

Холодильник тоже может увеличить расходы

В летнюю жару холодильник работает практически непрерывно, поэтому любые ошибки в его эксплуатации сразу отражаются на счетах.

Не рекомендуется часто открывать дверцу или ставить внутрь горячие блюда. Кроме того, холодильник не стоит размещать рядом с плитой или под прямыми солнечными лучами, так как это заставляет компрессор работать интенсивнее.

Еще один способ сократить расходы — заменить лампы накаливания на светодиодные. LED-лампы потребляют в 7–10 раз меньше электроэнергии, почти не нагреваются и служат значительно дольше. В жаркий период это позволяет не только экономить электроэнергию, но и уменьшить дополнительный нагрев помещения.

Когда лучше пользоваться бытовой техникой

Стиральную машину, духовку, утюг и другие мощные электроприборы целесообразно использовать в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже. Это позволяет не перегревать помещение и уменьшает потребность в дополнительном охлаждении.

Если в доме установлен двухзонный счетчик, часть энергоемких дел стоит перенести на ночное время, когда действует более низкий тариф на электроэнергию. Прежде всего это касается работы стиральной и посудомоечной машин, нагрева воды бойлером или зарядки электромобиля либо домашних аккумуляторных систем.

Не стоит забывать и о так называемом скрытом потреблении электроэнергии. Если телевизоры, зарядные устройства, компьютеры, игровые приставки или другая техника не используются длительное время, их целесообразно полностью отключать от сети либо пользоваться сетевыми фильтрами с кнопкой выключения.

Реально ли сэкономить

Специалисты отмечают, что даже небольшие изменения в повседневных привычках могут заметно сократить потребление электроэнергии.

Наибольшего эффекта можно достичь, если:

поддерживать на кондиционере температуру 24–26°C и регулярно очищать его фильтры;

защищать жилье от перегрева солнцем, использовать LED-лампы и отключать технику из режима ожидания;

пользоваться энергоемкими электроприборами в прохладное время суток или ночью, если установлен двухзонный счетчик.

Особенно актуальны такие меры во время продолжительных волн жары, когда нагрузка на энергосистему страны возрастает, а каждый сэкономленный киловатт-час помогает не только уменьшить сумму в платежке, но и способствует более стабильной работе электросетей.

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