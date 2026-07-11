Як спека впливає на рахунки за електроенергію: прості способи заощадити влітку

Висока температура повітря змушує кондиціонери та холодильники працювати інтенсивніше, через що рахунки за електроенергію можуть зрости, однак частину витрат можна скоротити.

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Літня спека традиційно призводить до збільшення споживання електроенергії. Через високі температури українці частіше користуються кондиціонерами, вентиляторами, холодильниками та іншою побутовою технікою, яка в цей період працює з більшим навантаженням. У результаті навіть за незмінного тарифу суми у платіжках можуть виявитися значно вищими, ніж навесні чи восени.

Найбільший вплив на обсяг споживання має кондиціонер. Водночас є прості способи скоротити витрати на електроенергію без відмови від комфортної температури в оселі.

Чому у спеку зростають рахунки за електроенергію

Кондиціонер належить до найбільш енергоємних побутових приладів. Залежно від моделі, площі приміщення та режиму роботи він може споживати від 0,5 до 2 кВт·год. Якщо пристрій працює по кілька годин щодня, місячне споживання електроенергії суттєво збільшується.

Водночас інтенсивніше працює і холодильник. Через високу температуру в приміщенні компресор частіше вмикається, щоб підтримувати необхідний холод. Додаткове навантаження створюють також морозильні камери, вентилятори, пральні машини та бойлери, адже влітку люди частіше перуть одяг і приймають душ.

Крім того, використання духовки або праски додатково нагріває приміщення, через що кондиціонер змушений працювати довше. Навіть телевізори, комп'ютери та інша електроніка, залишена у режимі очікування, продовжують споживати електроенергію, що також впливає на загальний обсяг споживання.

Як користуватися кондиціонером економніше

Повністю відмовлятися від кондиціонера у спеку не потрібно. Натомість варто використовувати його раціонально.

Оптимальною вважається температура 24–26°C. Занадто сильне охолодження не лише збільшує споживання електроенергії, а й створює зайве навантаження на організм. Не менш важливо регулярно очищати фільтри, адже забруднений кондиціонер працює менш ефективно і витрачає більше електроенергії.

Також бажано закривати вікна під час роботи кондиціонера та використовувати вдень щільні штори або жалюзі. Це допомагає зменшити нагрівання приміщення сонячними променями. Додатково зберегти прохолоду допоможуть провітрювання оселі рано-вранці або пізно ввечері, коли температура повітря нижча. У найспекотніші години дня вікна краще тримати зачиненими. Якщо є можливість, варто встановити сонцезахисну плівку на вікна, а для рівномірного розподілу прохолодного повітря використовувати вентилятор разом із кондиціонером.

Холодильник теж може збільшити витрати

У літню спеку холодильник працює майже безперервно, тому будь-які помилки в його експлуатації відразу позначаються на рахунках.

Не рекомендується часто відкривати дверцята або ставити всередину гарячі страви. Крім того, холодильник не варто розміщувати поруч із плитою чи під прямими сонячними променями, адже це змушує компресор працювати інтенсивніше.

Ще один спосіб скоротити витрати — замінити лампи розжарювання на світлодіодні. LED-лампи споживають у 7–10 разів менше електроенергії, майже не нагріваються та служать значно довше. У спекотний період це дозволяє не лише економити електроенергію, а й зменшити додаткове нагрівання приміщення.

Коли краще користуватися побутовою технікою

Пральну машину, духовку, праску та інші потужні електроприлади доцільно використовувати у ранкові або вечірні години, коли температура повітря нижча. Це дозволяє не перегрівати приміщення та зменшує потребу в додатковому охолодженні.

Якщо у помешканні встановлений двозонний лічильник, частину енергоємних справ варто перенести на нічний час, коли діє нижчий тариф на електроенергію. Насамперед це стосується роботи пральної та посудомийної машин, нагрівання води бойлером або заряджання електромобіля чи домашніх акумуляторних систем.

Не варто забувати і про так зване приховане споживання електроенергії. Якщо телевізори, зарядні пристрої, комп'ютери, ігрові приставки чи інша техніка не використовуються тривалий час, їх доцільно повністю відключати від мережі або користуватися мережевими фільтрами з кнопкою вимкнення.

Чи реально заощадити

Фахівці наголошують, що навіть невеликі зміни у повсякденних звичках можуть помітно скоротити споживання електроенергії.

Найбільшого ефекту можна досягти, якщо:

підтримувати на кондиціонері температуру 24–26°C та регулярно очищати його фільтри;

захищати оселю від перегрівання сонцем, використовувати LED-лампи та вимикати техніку з режиму очікування;

користуватися енергоємними електроприладами у прохолодний час доби або вночі, якщо встановлено двозонний лічильник.

Особливо актуальними такі заходи є під час тривалих хвиль спеки, коли навантаження на енергосистему країни зростає, а кожен ощадливо використаний кіловат-година допомагає не лише зменшити суму у платіжці, а й сприяє стабільнішій роботі електромереж.

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