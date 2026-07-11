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Можно ли одновременно получать пенсию по возрасту и по инвалидности — разъяснение

21:49, 11 июля 2026
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Если человек одновременно имеет право на несколько видов пенсий, назначается только одна — по его выбору.
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Пенсионный фонд разъяснил, сколько пенсий может получать человек, если он одновременно имеет право на различные виды пенсионных выплат.

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В ПФУ напомнили, что в соответствии со статьей 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» гражданину, который одновременно имеет право на различные виды пенсий, назначается только одна из них — по его собственному выбору.

Речь идет, в частности, о следующих видах пенсий:

  • по возрасту;
  • по инвалидности;
  • в связи с потерей кормильца.

Также в Пенсионном фонде отметили, что лицу, имеющему право на пожизненную пенсию, назначается только один из видов пожизненной пенсии — также по его выбору.

Таким образом, даже если законодательство предоставляет право на несколько видов пенсий одновременно, одновременное назначение нескольких пенсий не предусмотрено — человек самостоятельно выбирает тот вид пенсионного обеспечения, который является для него наиболее выгодным.

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Пенсионный фонд ПФУ пенсия

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