ТЦК восстановил непригодного мужчину на воинском учете без решения ВЛК: суд признал это превышением полномочий

Суд отметил, что районный ТЦК не уполномочен признавать недействительными постановления военно-медицинских комиссий или фактически их отменять.

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Киевский окружной административный суд удовлетворил административный иск гражданина к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и отменил приказ о его восстановлении на воинском учете.

Обстоятельства дела

Гражданин обратился в Киевский окружной административный суд с административным иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, в котором просил:

признать противоправным и отменить приказ начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки № 287 от 21 августа 2024 года в части восстановления истца на воинском учете;

обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки восстановить истцу статус «исключен из воинского учета»;

обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки внести правильные сведения в реестр «Оберег».

Истец обосновывал свои требования тем, что по результатам медицинского осмотра военно-врачебной комиссии 20 марта 2024 года он был признан негодным к военной службе с исключением из воинского учета, о чем была сделана соответствующая запись во временном удостоверении военнообязанного. В то же время территориальным центром комплектования и социальной поддержки истец был противоправно восстановлен на воинском учете на основании приказа начальника № 287 от 21 августа 2024 года.

Судом установлено, что 20 марта 2024 года на основании справки военно-врачебной комиссии № 23/4908 истец был признан негодным к военной службе с исключением из воинского учета. На этом основании во временное удостоверение военнообязанного были внесены соответствующие сведения. 14 июля 2025 года после обновления электронного кабинета «Резерв+» истец узнал о нарушении им военного учета. Территориальный центр комплектования и социальной поддержки мотивировал восстановление на учете тем, что в период, когда принимались решения военно-медицинских комиссий, было выявлено отсутствие определенных книг протоколов военно-врачебной комиссии, факты исключения из воинского учета лиц, чьи постановления военно-врачебной комиссии не были оформлены в виде свидетельств о болезни и утверждены штатной военно-врачебной комиссией.

Что решил суд

Киевский окружной административный суд рассмотрел дело № 320/847/26 и принял решение удовлетворить административный иск.

Суд признал противоправным и отменил приказ начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки № 287 от 21 августа 2024 года в части восстановления истца на воинском учете, обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки восстановить истцу статус «исключен из воинского учета» и внести обновленные сведения в Реестр «Оберег».

Суд отметил, что в соответствии с частью 6 статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действующей по состоянию на 20 марта 2024 года) исключению из воинского учета подлежат граждане Украины, признанные военно-врачебной комиссией негодными к военной службе с исключением из воинского учета. Основание для исключения из воинского учета в виде признания лица негодным к военной службе за период с даты исключения истца из воинского учета (20 марта 2024 года) до принятия спорного приказа не изменилось.

Суд установил, что полномочиями по отмене (аннулированию) заключений (постановлений) военно-медицинских комиссий наделены исключительно соответствующие штатные военно-медицинские комиссии (в данном случае военно-медицинская комиссия региона или Центральная военно-медицинская комиссия). Должностные лица районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, в том числе их руководители, не обладают полномочиями издавать приказы об отмене (признании недействительными) заключений (постановлений) соответствующих военно-медицинских комиссий.

Суд пришел к выводу, что приказ от 21 августа 2024 года № 287 в части признания заключения военно-медицинской комиссии о непригодности истца к военной службе с исключением из воинского учета, а также в части восстановления истца на воинском учете является противоправным, поскольку принят с превышением предоставленных полномочий. Кроме того, указанный приказ вообще не охватывает период, в котором истцу была проведена военно-медицинская комиссия (20 марта 2024 года).

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