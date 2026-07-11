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Массовая драка в Финляндии: после столкновения футбольных болельщиков полиция задержала 48 человек

21:31, 11 июля 2026
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Столкновения произошли в центре города Лахти накануне футбольного матча между HJK и FC Lahti.
Массовая драка в Финляндии: после столкновения футбольных болельщиков полиция задержала 48 человек
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В финском городе Лахти полиция задержала 48 человек после масштабной уличной драки, произошедшей 11 июля в центре города. По предварительным данным, участниками конфликта могли быть футбольные фанаты. Об этом сообщает Yle.

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Первые сообщения о массовой драке поступили в полицию после полудня по местному времени.

По словам очевидцев, часть молодых людей пришла на площадь в балаклавах. Впоследствии между двумя группами возник конфликт, во время которого участники бросали дымовые шашки и стулья с летних террас.

В результате беспорядков в местном баре было разбито окно, а также повреждено стекло на лоджии квартиры, расположенной над площадью.

После вмешательства правоохранителей были задержаны 48 человек. Большинство из них — граждане Финляндии. Среди задержанных также находятся по одному гражданину Польши, Италии, Австрии и Лихтенштейна.

По предварительной информации полиции, задержанные могут быть болельщиками финских футбольных клубов HJK и FC Lahti, которые вечером 11 июля должны были провести матч на местном стадионе.

В полиции заявили, что и в дальнейшем будут контролировать ситуацию в Лахти, в частности после завершения футбольного матча.

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