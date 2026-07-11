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Масова бійка у Фінляндії: після сутички футбольних фанатів поліція затримала 48 людей

21:31, 11 липня 2026
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Сутички сталися в центрі міста Лахті напередодні футбольного матчу між HJK та FC Lahti.
Масова бійка у Фінляндії: після сутички футбольних фанатів поліція затримала 48 людей
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У фінському місті Лахті поліція затримала 48 осіб після масштабної вуличної бійки, яка сталася 11 липня в центрі міста. За попередніми даними, учасниками конфлікту могли бути футбольні фанати. Про це повідомляє Yle.

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Перші повідомлення про масову бійку надійшли до поліції після полудня за місцевим часом.

За словами очевидців, частина молодих людей прийшла на площу в балаклавах. Згодом між двома групами виник конфлікт, під час якого учасники кидали димові шашки та стільці з літніх терас.

Унаслідок заворушень у місцевому барі було розбито вікно, а також пошкоджено скло на лоджії квартири, розташованої над площею.

Після втручання правоохоронців затримали 48 осіб. Більшість із них є громадянами Фінляндії. Серед затриманих також перебувають по одному громадянину Польщі, Італії, Австрії та Ліхтенштейну.

За попередньою інформацією поліції, затримані можуть бути вболівальниками фінських футбольних клубів HJK та FC Lahti, які ввечері 11 липня мали провести матч на місцевому стадіоні.

У поліції заявили, що й надалі контролюватимуть ситуацію в Лахті, зокрема після завершення футбольної зустрічі.

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поліція Фінляндія затримання

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