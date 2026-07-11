Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі через затримки з постачанням зброї

Президент заявив про підготовку кадрових рішень для прискорення виконання міжнародних домовленостей щодо військової допомоги Україні.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готує кадрові зміни на дипломатичних напрямах, щоб підвищити ефективність співпраці з міжнародними партнерами та прискорити виконання домовленостей про постачання озброєння.

За словами Президента, Україні потрібна нова якість роботи з партнерами, щоб домовленості, досягнуті на рівні лідерів держав, виконувалися значно швидше та в повному обсязі.

Зеленський зазначив, що йдеться, зокрема, про співпрацю зі США щодо ліцензій на виробництво систем Patriot, а також про взаємодію з європейськими партнерами у сфері створення власної європейської антибалістичної системи та реалізацію інших оборонних проєктів.

Окремо президент звернув увагу на те, що частина раніше оголошених пакетів підтримки для України досі не реалізована повністю.

«Між оголошенням пакету підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні, це відповідальність усіх, усіх в державі, хто займається дипломатичною, передусім, роботою. Українським воїнам потрібно більше засобів, більше можливостей, щоб захищати життя, щоб захищати людей від російського зла», — наголосив Зеленський.

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