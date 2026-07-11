Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе из-за задержек с поставками оружия

Президент заявил о подготовке кадровых решений для ускорения выполнения международных договоренностей о военной помощи Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовит кадровые изменения в дипломатических ведомствах, чтобы повысить эффективность сотрудничества с международными партнерами и ускорить выполнение договоренностей о поставках вооружения.

По словам президента, Украине необходимо новое качество работы с партнерами, чтобы договоренности, достигнутые на уровне лидеров государств, выполнялись значительно быстрее и в полном объеме.

Зеленский отметил, что речь идет, в частности, о сотрудничестве с США по лицензиям на производство систем Patriot, а также о взаимодействии с европейскими партнерами в сфере создания собственной европейской противоракетной системы и реализации других оборонных проектов.

Отдельно президент обратил внимание на то, что часть ранее объявленных пакетов поддержки для Украины до сих пор не реализована полностью.

«Между объявлением пакета поддержки для Украины и его реализацией не должно проходить недели, это ответственность всех, всех в государстве, кто занимается дипломатической, прежде всего, работой. Украинским воинам нужно больше средств, больше возможностей, чтобы защищать жизнь, чтобы защищать людей от российского зла», — подчеркнул Зеленский.

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