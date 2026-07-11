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Чи можна одночасно отримувати пенсію за віком і по інвалідності – пояснення

21:49, 11 липня 2026
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Якщо людина одночасно має право на кілька видів пенсії, призначається лише одна — за її вибором.
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Пенсійний фонд роз'яснив, скільки пенсій може отримувати особа, якщо одночасно має право на різні види пенсійних виплат.

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У ПФУ нагадали, що відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» громадянину, який одночасно має право на різні види пенсії, призначається лише одна з них — за його власним вибором.

Йдеться, зокрема, про такі види пенсій:

  • за віком;
  • по інвалідності;
  • у зв’язку з втратою годувальника.

Також у Пенсійному фонді зазначили, що особі, яка має право на довічну пенсію, призначається лише один із видів довічної пенсії — також за її вибором.

Таким чином, навіть якщо законодавство дає право на кілька видів пенсій одночасно, одночасне призначення кількох пенсій не передбачене — людина самостійно обирає той вид пенсійного забезпечення, який є для неї найбільш вигідним.

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Пенсійний фонд ПФУ пенсія

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