Чи можна одночасно отримувати пенсію за віком і по інвалідності – пояснення

Якщо людина одночасно має право на кілька видів пенсії, призначається лише одна — за її вибором.

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Пенсійний фонд роз'яснив, скільки пенсій може отримувати особа, якщо одночасно має право на різні види пенсійних виплат.

У ПФУ нагадали, що відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» громадянину, який одночасно має право на різні види пенсії, призначається лише одна з них — за його власним вибором.

Йдеться, зокрема, про такі види пенсій:

за віком;

по інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника.

Також у Пенсійному фонді зазначили, що особі, яка має право на довічну пенсію, призначається лише один із видів довічної пенсії — також за її вибором.

Таким чином, навіть якщо законодавство дає право на кілька видів пенсій одночасно, одночасне призначення кількох пенсій не передбачене — людина самостійно обирає той вид пенсійного забезпечення, який є для неї найбільш вигідним.

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