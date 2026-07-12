  1. Судова практика
  2. / В Україні

ТЦК поновив непридатного чоловіка на військовому обліку без рішення ВЛК: суд визнав це перевищенням повноважень

08:12, 12 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд зазначив, що районний ТЦК не уповноважений визнавати недійсними постанови військово-лікарських комісій чи фактично їх скасовувати.
ТЦК поновив непридатного чоловіка на військовому обліку без рішення ВЛК: суд визнав це перевищенням повноважень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та скасував наказ про його поновлення на військовому обліку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

Громадянин звернувся до Київського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому просив:

  • визнати протиправним та скасувати наказ начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 287 від 21 серпня 2024 року в частині поновлення на військовому обліку позивача;
  • зобов’язати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки поновити позивачу статус «виключений з військового обліку»;
  • зобов’язати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки внести коректні відомості до Реєстру «Оберіг».

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що за результатами медичного огляду військово-лікарської комісії 20 березня 2024 року він був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, про що зроблено відповідний запис у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. Водночас територіальним центром комплектування та соціальної підтримки було протиправно поновлено позивача на військовому обліку на підставі наказу начальника № 287 від 21 серпня 2024 року.

Судом встановлено, що 20 березня 2024 року на підставі довідки військово-лікарської комісії № 23/4908 позивача було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. На цій підставі у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного були внесені відповідні відомості. 14 липня 2025 року після оновлення електронного кабінету «Резерв+» позивач дізнався про порушення ним військового обліку. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки мотивував поновлення на обліку тим, що в період, коли приймалися рішення військово-лікарських комісій, було виявлено відсутність певних книг протоколів військово-лікарської комісії, факти виключення з військового обліку осіб, чиї постанови військово-лікарської комісії не були оформлені у вигляді свідоцтв про хворобу та затверджені штатною військово-лікарською комісією.

Що вирішив суд

Київський окружний адміністративний суд розглянув справу № 320/847/26 та ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов.

Суд визнав протиправним та скасував наказ начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 287 від 21 серпня 2024 року в частині поновлення на військовому обліку позивача, зобов’язав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки поновити позивачу статус «виключений з військового обліку» та внести оновлені відомості до Реєстру «Оберіг».

Суд зазначив, що відповідно до частини 6 статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (в редакції, чинній станом на 20 березня 2024 року) виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Підстава для виключення з військового обліку як визнання особи непридатною до військової служби за період з дати виключення позивача з військового обліку (20 березня 2024 року) до прийняття спірного наказу не змінилася.

Суд встановив, що повноваженнями щодо скасування (відміни) висновків (постанов) військово-лікарських комісій наділені виключно відповідні штатні військово-лікарські комісії (в даному випадку військово-лікарська комісія регіону або Центральна військово-лікарська комісія). Посадові особи районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, в тому числі їх керівники, не мають повноважень приймати накази про скасування (визнавати недійсними) висновків (постанов) відповідних військово-лікарських комісій.

Суд дійшов висновку, що наказ від 21 серпня 2024 року № 287 в частині визнання висновків військово-лікарської комісії про непридатність позивача до військової служби з виключенням з військового обліку, а також в частині поновлення позивача на військовому обліку є протиправним, оскільки прийнятий з перевищенням наданих повноважень. Крім того, вказаний наказ взагалі не охоплює період, в якому позивачу була проведена військово-лікарська комісія (20 березня 2024 року).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Київ ТЦК ВЛК Резерв+ військовий облік

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Десятки дзвінків, погрози, тиск і листи як від суду: що колектори не мають права робити з боржниками

Що не мають права робити колектори та чи можуть відібрати майно за борги.

Валютна пастка для українців за кордоном: чому ліміти НБУ 2022 року стали проблемою у 2026-му

Валютні ліміти НБУ для remote-працівників: податки в Україні, витрати — у валюті.

Перші рішення Верховного Суду щодо OnlyFans: чому «листа з Великої Британії» замало для мільйонних штрафів ДПС

Верховний Суд розмежував податкову інформацію та доказ отримання доходу, поклавши обов'язок підтвердження реальних транзакцій на податкову.

ТЦК доведеться виправляти помилки в «Оберіг» та Резерв+: огляд судових кейсів липня

Від автоматичного взяття на облік недієздатних до багатотисячних штрафів без належного оповіщення: судова система продовжує виправляти перекоси мобілізаційного законодавства.

Чи можуть забрати квартиру або арештувати рахунки: головні питання про борги у воєнний стан

За яких умов боржник ризикує втратити квартиру, які рахунки можуть бути арештовані та які гарантії діють під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]