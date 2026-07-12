ТЦК поновив непридатного чоловіка на військовому обліку без рішення ВЛК: суд визнав це перевищенням повноважень

Суд зазначив, що районний ТЦК не уповноважений визнавати недійсними постанови військово-лікарських комісій чи фактично їх скасовувати.

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Київський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та скасував наказ про його поновлення на військовому обліку.

Обставини справи

Громадянин звернувся до Київського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому просив:

визнати протиправним та скасувати наказ начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 287 від 21 серпня 2024 року в частині поновлення на військовому обліку позивача;

зобов’язати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки поновити позивачу статус «виключений з військового обліку»;

зобов’язати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки внести коректні відомості до Реєстру «Оберіг».

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що за результатами медичного огляду військово-лікарської комісії 20 березня 2024 року він був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, про що зроблено відповідний запис у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. Водночас територіальним центром комплектування та соціальної підтримки було протиправно поновлено позивача на військовому обліку на підставі наказу начальника № 287 від 21 серпня 2024 року.

Судом встановлено, що 20 березня 2024 року на підставі довідки військово-лікарської комісії № 23/4908 позивача було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. На цій підставі у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного були внесені відповідні відомості. 14 липня 2025 року після оновлення електронного кабінету «Резерв+» позивач дізнався про порушення ним військового обліку. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки мотивував поновлення на обліку тим, що в період, коли приймалися рішення військово-лікарських комісій, було виявлено відсутність певних книг протоколів військово-лікарської комісії, факти виключення з військового обліку осіб, чиї постанови військово-лікарської комісії не були оформлені у вигляді свідоцтв про хворобу та затверджені штатною військово-лікарською комісією.

Що вирішив суд

Київський окружний адміністративний суд розглянув справу № 320/847/26 та ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов.

Суд визнав протиправним та скасував наказ начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 287 від 21 серпня 2024 року в частині поновлення на військовому обліку позивача, зобов’язав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки поновити позивачу статус «виключений з військового обліку» та внести оновлені відомості до Реєстру «Оберіг».

Суд зазначив, що відповідно до частини 6 статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (в редакції, чинній станом на 20 березня 2024 року) виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Підстава для виключення з військового обліку як визнання особи непридатною до військової служби за період з дати виключення позивача з військового обліку (20 березня 2024 року) до прийняття спірного наказу не змінилася.

Суд встановив, що повноваженнями щодо скасування (відміни) висновків (постанов) військово-лікарських комісій наділені виключно відповідні штатні військово-лікарські комісії (в даному випадку військово-лікарська комісія регіону або Центральна військово-лікарська комісія). Посадові особи районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, в тому числі їх керівники, не мають повноважень приймати накази про скасування (визнавати недійсними) висновків (постанов) відповідних військово-лікарських комісій.

Суд дійшов висновку, що наказ від 21 серпня 2024 року № 287 в частині визнання висновків військово-лікарської комісії про непридатність позивача до військової служби з виключенням з військового обліку, а також в частині поновлення позивача на військовому обліку є протиправним, оскільки прийнятий з перевищенням наданих повноважень. Крім того, вказаний наказ взагалі не охоплює період, в якому позивачу була проведена військово-лікарська комісія (20 березня 2024 року).

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